Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Умер один из самых веселых людей в России и он не КВНщик
Лучший автомобиль в мире. Назван победитель
Отец оставил двухлетнюю дочь в залог за миску с лапшой
Басков, Орлова и Крид повеселились на дне рождения Валерии
Как выглядит квартира, которую сдают за полмиллиона в месяц
Почему Минкультуры не интересует судьба сгоревших храмовВ России регулярно гибли в огне и православные церкви, и старообрядческие, и католические
Отец оставил двухлетнюю дочь в залог за миску с лапшой
Медведев заявил о новых социальных льготах для семей с детьми
«Отношение как к скоту»: зрители жалуются на концерт Пугачевой
Рыжего Иванушку бросила жена и ушла к молодому
Кокорин — Паку: Готов возместить моральный и материальный ущерб
Дацюк обратился к Путину с протестом против закона
Российского путешественника нашли мертвым и прикованным к дереву
Певица Азиза в 55 лет впервые выходит замуж
Бывшая Аршавина прогулялась полуобнаженной прилюдно - фото
Юбилейный концерт Пугачевой обернулся конфликтом
Россиянам посоветовали безотлагательно покупать жилье
Выживет ли Нотр-Дам после пожара?
Фоторепортажи
12Военный переворот в Судане
9Какие секреты хранит гробница древнеегипетского чиновника Туту
11:04 (мск), источник: Lenta.Ru

«Бабушка-Халк» поставила мировой рекорд

В американском штате Арканзас 69-летняя Шэри Мобли (Sharie Mobley) поставила мировой рекорд по пауэрлифтингу в своей возрастной категории.

Как сообщает информационный портал Local Memphis, она подняла 138 килограммов в становой тяге.

Во время загрузки произошла ошибка.

Мобли начала тренировки со штангой, когда ей исполнилось 60 лет. Изначально она пришла в тренажерный зал, чтобы бороться с остеопорозом. Пенсионерке так понравилось заниматься с весами, что она поставила себе цель побить как можно больше мировых рекордов.

Новость
100-летний инструктор йоги рассказала, как сохранить подвижность

«Это моя мотивация. Это заставляет меня жить. Сидеть дома — не для меня», — призналась Мобли. Другие посетители тренажерного зала шутливо прозвали ее «Бабуля-Халк» (Granny Hulk). Старушка весит 55,8 килограмма и способна поднять штангу, вдвое тяжелее себя.

Пенсионерка также может сделать 175 приседаний со штангой подряд. К октябрю она хочет увеличить их число до 205.

Мобли занимается с тренером четыре раза в неделю по два часа. Ее наставник Курт Мэттисон (Kurt Mattison) восхищается характером старушки. «Мне кажется, она помогает мне больше, чем я ей», — признался он.

 Голая модель обрадовалась сгоревшему Нотр-Даму. Фото
Состояние Дмитрия Быкова признали тяжелым
Минкультуры РФ не будет выделять деньги на Нотр-Дам
Россиянам предложат новую схему покупки квартир
Более 20 тысяч россиян заразились паразитами от рыбы в 2018 году
Зеленский анонсировал уголовные дела против окружения Порошенко
«Цапки» сидят, проблемы остались. Как живет станица Кущевская
Шашлыки обошлись двум итальянским студентам в миллионы евро
Сын Романа Абрамовича останется без дальневосточных овощей
Спорт
Вылет Гвардиолы из Лиги чемпионов – история про справедливость Это не про карму и Эвребё. Всё сложнее
Hi-Tech
На Титане нашли метановые озера (фото) Почти как на Земле, но не совсем.
Авто
Очень крутой кроссовер от Geely: это Volvo, только дешевле Марка Geely презентовала свой первый автомобиль на модульной платформе CMA (Compact Modular Architecture) – на этой же архитектуре базируется Volvo XC40
Кино
Пугачева пришла в «Пусть говорят» с детьми и внуками Звезда стала гостьей студии Дмитрия Борисова
Недвижимость
Россиянам посоветовали безотлагательно покупать жилье
Почему москвичи отказываются платить за вывоз мусора
Выживет ли Нотр-Дам после пожара?
В Италии начали продавать дома по доллару. Но все не так просто
Популярные темы на «Детях»
Светская жизнь - 4 748
Австралийские пожарные 556
может ли домохозяйка прокормить себя сама? 463
Сестра говорит что я не даю своему ребёнку дышать свободнл 207
Леди
Наряды, гости, «живое» выступление: как прошел юбилейный концерт Пугачевой Певица выступила в Кремле.
Все о ремонте
Почему быт портит интерьер и как это исправить? 
Как самостоятельно обновить интерьер, если он перестал нравиться
7 альтернатив журнальному столику, которые сделают гостиную интереснее
5 умных способов сэкономить на оформлении гостиной
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь