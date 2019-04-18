Голливудские звезды начали скупать кости динозавров. Как так вышло?
Звездам надоело все ультрамодное и они пересели на ультрастарое.
Звездам надоело все ультрамодное и они пересели на ультрастарое.
Новость о том, что младенца Тираннозавра Рекса продали на eBay за 3 миллиона долларов вызвала шумиху среди палеонтологов. Они уверены, что кости должны принадлежать музеям, а не частным коллекциям. «Мы нуждаемся в пересмотре законов, касающихся раскопок», — говорит научный писатель и любитель раскопок Райли Блэк.
Голливудские звезды
Согласно отчету Artnet (сайт, специализирующийся на арт-рынке), сейчас быстро растет тренд на давно умерших животных, различные ярмарки искусств и аукционными дома выставляют их на продажу.
Так как же окаменелости динозавров стали новым трендом? Ван дер Верфф, директор аукционного дома Summers Place Auctions отвечает: «природа — величайший художник, и для украшения дома нет ничего лучше, чем