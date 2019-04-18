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11:38 (мск), источник: Playboy

Голливудские звезды начали скупать кости динозавров. Как так вышло?

Звездам надоело все ультрамодное и они пересели на ультрастарое.

Источник: AP 2019

Новость о том, что младенца Тираннозавра Рекса продали на eBay за 3 миллиона долларов вызвала шумиху среди палеонтологов. Они уверены, что кости должны принадлежать музеям, а не частным коллекциям. «Мы нуждаемся в пересмотре законов, касающихся раскопок», — говорит научный писатель и любитель раскопок Райли Блэк.

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Голливудские звезды по-настоящему развили этот тренд. Например, актеры Леонардо Ди Каприо и Николас Кейдж участвовали в аукционе, чтобы выкупить череп динозавра стоимостью 276 тысяч долларов. Вряд ли звезды покупают эти редкие находки из интереса к палеонтологии, но гости их дома будут, безусловно, впечатлены.

Согласно отчету Artnet (сайт, специализирующийся на арт-рынке), сейчас быстро растет тренд на давно умерших животных, различные ярмарки искусств и аукционными дома выставляют их на продажу.

Так как же окаменелости динозавров стали новым трендом? Ван дер Верфф, директор аукционного дома Summers Place Auctions отвечает: «природа — величайший художник, и для украшения дома нет ничего лучше, чем что-то естественное (останки динозавров) в искусственной среде (в доме)».

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