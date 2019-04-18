Тайная операция: как СССР впервые вторгся в Афганистан
90 лет назад советские войска взяли второй по величине город Афганистана.
90 лет назад советские войска взяли второй по величине город Афганистана.
18 апреля 1929 года отряд переодетых в афганскую форму красноармейцев под командованием Виталия Примакова взял второй по величине город Афганистана
В начале 1929 года в Афганистане произошел государственный переворот. Неграмотный дезертир Бачаи Сакао, воевавший прежде в отрядах басмачей против советской власти, поднял восстание, свергнул короля
Под страхом смертной казни Сакао запретил европейскую одежду, закрыл все школы для женщин, выгнал из страны иностранцев и объявил нещадную борьбу с любыми проявлениями западного образа жизни. Начались погромы фабрик, радиостанций и всего, что «извращало разум истинного мусульманина».
Конечно же, события в историческом сердце Азии не могли остаться без внимания Советского Союза.
Что объединяло Владимира Ленина и
С другой стороны, поддерживая северного соседа на официальном уровне, Аманулла скрытно благоволил басмачам, с отрядами которых Красная армия сражалась в Средней Азии.
В начале 1920-х Аманулла долго колебался, но все же не решился на враждебные действия против СССР. Возможно, именно поэтому большевики отдали Афганистану спорный остров при проведении государственной границы по Амударье. А басмачи затаили на короля обиду, и впоследствии способствовали его свержению.
Стремление вести двойную игру в конце концов и погубило Амануллу. После успеха восстания Сакао мнения советских органов разделились. Коминтерн и ОГПУ склонялись к поддержке узурпатора, объясняя свою позицию «социальным характером» мятежа, а также тем, что новую власть поддерживает крестьянство.
НКИД стоял за Амануллу, старого и проверенного партнера, с которым хотя бы было понятно, как работать и договариваться.
Сакао советские дипломаты считали марионеткой Лондона, а его единственным заданием во главе Афганистана — «восстановление феодального режима для британской колонизации страны».
И все же последнее слово оставалось за Иосифом Сталиным. Он недолюбливал короля, памятуя о его склонности играть на нескольких досках сразу, но выбрал меньшее из зол.
Воспрянув духом на фоне известий из России и обретя надежду на реставрацию своей власти, Аманулла создал отряд из сохранивших верность солдат и двинулся на Кабул.
В столице, тем временем, Сакао собрал лидеров басмачей для разработки плана вооруженного вторжения в Среднюю Азию. Это событие вынудило СССР приступить к активным действиям. Чтобы предупредить поддержку басмачей местным населением, Таджикская АССР была повышена в статусе до союзной республики.
Сталин попытался вернуть Амануллу на престол. По соглашению со сторонниками короля, формировались две армии — одна в Кандагаре из ополчения дуррани, другая на севере, в районе второго по величине города
Решающая роль в этом регионе отводилась советской группировке войск.
СССР опасался в открытую использовать части Красной армии в другой стране, понимая, к каким последствиям на международной арене это может привести. Поэтому интервенцию решили тщательно замаскировать.
В свой 31 год это был уже опытнейший военачальник в звании комкора, прославленный предводитель червонного казачества времен Гражданской войны, герой войны с Польшей. В 1925 году Примаков в ранге военного советника 1-й Национальной армии «помогал китайским революционерам в их тяжелой борьбе против внутренней реакции и иностранного империализма». Помимо военных умений командир обладал талантом писателя: о своем участии в различных операциях и кампаниях он интересно рассказывал в книгах.
На афганскую территорию Примаков должен был вступить в мундире турецкого офицера. А представляться ему было приказано
Кавалерийский артдивизион возглавил
Игра стоит свеч, и если удастся отстоять Амануллу и вместе с тем связать его определенными условиям, наше положение здесь будет очень крепкое. Но в случае неудачи мы можем потерять все.
Итак, руками красноармейцев Примакова советская власть намеревалась подчинить короля, упредить вторжение басмачей в СССР, а также разрушить их планы по созданию независимого от Москвы Туркестана.
«Амманула-хан, свергнутый приспешниками Англии и реакционным духовенством, обратился за помощью в Москву. Он просил прислать ему Примакова. На афганской границе Примакова и его бессменного адъютанта Бориса Кузьмичева — московского
В середине апреля войско Примакова перешло
«Операция была проведена чрезвычайно грубо, — рассказывал потом один из очевидцев штурма,
Вновь обратимся к «Героям Гражданской войны»: «В
Операция проходила в полной секретности. В детали не был посвящен даже советский генконсул, от которого губернатор
Вопреки первоначальным ожиданиям, простые афганцы в большинстве своем не приняли красноармейцев в качестве освободителей от гнета Сакао: его популярность среди крестьян и городских бедняков была достаточно высока, в то время как короля поддерживали в основном знатные афганцы, многие из которых эмигрировали или уклонялись от участия в боевых действиях.
«Операция задумывалась как действия небольшого конного отряда, который в процессе боевой работы обрастет формированиями, но с первых дней пришлось столкнуться с враждебностью населения», — телеграфировал Примаков в Москву.
В
Черепанов продолжил наступление. Его отряд мог дойти до Кабула, однако карты спутал разгром действовавшей «параллельным курсом» армии Амануллы войсками одного из сторонников Сакао. Оставшись без солдат и осознав бессмысленность дальнейшей борьбы, король бежал в Индию. Данное обстоятельство лишало РККА легальных оснований оставаться в стране — без Амануллы присутствие советских военных уже нельзя было объяснить иначе, как интервенцией. Черепанов вернулся в Советский Союз, примерно три сотни его бойцов наградили орденами Красного Знамени, а в отношении экспедиции надолго сохранили секретность — писать о рейде Красной армии в Афганистан было запрещено. Потери отряда составили 10 красноармейцев и 74 хазарейца. Из сторонников Амануллы в СССР перешли чуть более 100 человек во главе с Гуламом
«Примаков хорошо изучил далекую страну, народ которой мужественно боролся против иностранного империализма и реакционного мракобесия. Об этом им написана книга “Афганистан в огне”, — указывается в произведении Ильи Дубинского “Трубачи трубят тревогу”. — После Афганистана Примаков был военным атташе в Японии, затем помощником командующего войсками