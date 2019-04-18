В Риме впервые за 300 лет открыли «лестницу Иисуса»
Но историки сомневаются в аутентичности древних ступеней.
Но историки сомневаются в аутентичности древних ступеней.
Святая лестница (Scala Sancta) состоит из 28 мраморных ступеней. По легенде, они находились в иерусалимском претории, когда на суд поднимался Иисус.
Как сообщает LiveScience, ступени были демонтированы и отправлены в Рим Еленой, женой императора Константина. Она же нашла гробницу Иисуса. В течение последних 300 лет ступени были покрыты деревом для защиты от ног многочисленных паломников — сейчас их сняли.
Однако историки сомневаются в происхождении ступеней. Профессор археологии и религиоведения Джоди Магнесс говорит:
С исторической точки зрения вероятность того, что римские ступени происходят из дворца Пилата, равна нулю. Дворец Пилата был уничтожен римлянами в 70 году, задолго до паломничества Елены.
Доктор Орит
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