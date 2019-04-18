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12:12 (мск), источник: Моя Планета

В Риме впервые за 300 лет открыли «лестницу Иисуса»

Но историки сомневаются в аутентичности древних ступеней.

Святая лестница (Scala Sancta) состоит из 28 мраморных ступеней. По легенде, они находились в иерусалимском претории, когда на суд поднимался Иисус.

Как сообщает LiveScience, ступени были демонтированы и отправлены в Рим Еленой, женой императора Константина. Она же нашла гробницу Иисуса. В течение последних 300 лет ступени были покрыты деревом для защиты от ног многочисленных паломников — сейчас их сняли.

Однако историки сомневаются в происхождении ступеней. Профессор археологии и религиоведения Джоди Магнесс говорит:

С исторической точки зрения вероятность того, что римские ступени происходят из дворца Пилата, равна нулю. Дворец Пилата был уничтожен римлянами в 70 году, задолго до паломничества Елены.

Доктор Орит Пелег-Баркат из Института археологии в Иерусалиме добавляет: «В те времена в Иудее почти не использовали мрамор, так что вряд ли римская реликвия является оригинальной».

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