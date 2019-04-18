Bloomberg составил рейтинг самых несчастных экономик мира
Bloomberg опубликовал Misery Index — рейтинг самых несчастных экономик мира.
Bloomberg опубликовал Misery Index — рейтинг самых несчастных экономик мира.
Первую строчку в пятый раз подряд заняла Венесуэла, власти которой не раскрывают показатели, необходимые для расчета места в индексе.
В рейтинг попадают страны, в которых сильная инфляция сочетается с высокой безработицей. Составители Misery Index уверены, что именно такая комбинация сильнее всего подрывает уровень жизни.
Венесуэла занимает первое место в рейтинге в пятый раз подряд. За ней следуют Аргентина, ЮАР, Турция, Греция, Украина, Уругвай, Бразилия, Испания, Саудовская Аравия и Сербия. Эти страны переживают экономические потрясения и ведут «одинокую битву» с собственной экономикой, пишет Bloomberg.
Венесуэла уже несколько лет не раскрывает данные об инфляции и безработице. Аналитики Bloomberg прогнозируют, что в 2019 году инфляция превысит 8 000 000 000%.
Второе место заняла Швейцария, третье разделили Сингапур и Япония.
В понедельник Bloomberg сообщал, что власти Венесуэлы продали 9 т золота на сумму $400 млн. Источники агентства рассказали, что покупателями могли стать компании из Турции и ОАЭ.