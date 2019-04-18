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15:12 (мск), источник: Inc.Russia

Bloomberg составил рейтинг самых несчастных экономик мира

Bloomberg опубликовал Misery Index — рейтинг самых несчастных экономик мира.

Источник: Reuters

Первую строчку в пятый раз подряд заняла Венесуэла, власти которой не раскрывают показатели, необходимые для расчета места в индексе.

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В рейтинг попадают страны, в которых сильная инфляция сочетается с высокой безработицей. Составители Misery Index уверены, что именно такая комбинация сильнее всего подрывает уровень жизни.

Венесуэла занимает первое место в рейтинге в пятый раз подряд. За ней следуют Аргентина, ЮАР, Турция, Греция, Украина, Уругвай, Бразилия, Испания, Саудовская Аравия и Сербия. Эти страны переживают экономические потрясения и ведут «одинокую битву» с собственной экономикой, пишет Bloomberg.

Венесуэла уже несколько лет не раскрывает данные об инфляции и безработице. Аналитики Bloomberg прогнозируют, что в 2019 году инфляция превысит 8 000 000 000%.

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Страной с самой «счастливой» экономикой составители рейтинга снова признали Таиланд.

Второе место заняла Швейцария, третье разделили Сингапур и Япония.

В понедельник Bloomberg сообщал, что власти Венесуэлы продали 9 т золота на сумму $400 млн. Источники агентства рассказали, что покупателями могли стать компании из Турции и ОАЭ.

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