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15:24 (мск), источник: Новости Mail.ru

Белая акула решила «пообедать» подводной камерой (видео)

От этого ролика становится не по себе.

Новость
Расшифрован геном большой белой акулы

Фотограф дикой природы Питер Краг узнал, как выглядит атака свирепой акулы, при этом абсолютно не пострадав. Чего не скажешь о его подводной камере, которая и стала объектом нападения зубастого хищника.

Краг отправился снимать природу неподалеку от мексиканского острова Гуадалупе. Отплыв от берега на лодке, он заметил плавающую рядом белую акулу. Тогда фотограф опустил камеру в воду на специальном тросе и стал ждать развития событий.

И акула не заставила себя долго ждать. Покружив вокруг, хищница решила попробовать на зуб плавающую камеру и, широко раскрыв пасть, несколько раз укусила добычу.

Во время загрузки произошла ошибка.

К счастью, камера уцелела, и благодаря этому Питер смог показать нападение акулы «от первого лица».

Екатерина Гура

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