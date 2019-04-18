В океане найдено похожее на воздушный шар существо

Ученым удалось запечатлеть необычное существо, живущее в Яванской впадине — глубочайшем месте в восточной части Индийского океана.
Видео было снято в рамках экспедиции «5 глубин» (Five Deeps Expedition), участники которой изучают самые глубокие места в океанах.
«Мы просто просматривали видео и увидели, как оно выплыло из тьмы», — сказал Алан Джеймисон, старший ученый в экспедиции и преподаватель в Университете Ньюкасла в Великобритании.
Существо, похожее на воздушный шарик на веревочке, дрейфовало некоторое время возле камеры на глубине 6500 метров, а затем снова уплыло.
Ученые предположили, что это представитель глубоководного вида асцидий, впервые замеченного около 20 лет назад. Но у «шарика», в отличие от открытого ранее животного, нет похожих на нити выростов. Исследователи предположили, что это может быть совершенно новый вид.
Джеймисон предполагает, что с помощью щупальца необычная асцидия крепится к морскому дну. Он не очень удивлен находкой: самые глубокие зоны океанов до сих пор исследованы мало. Там могут обитать и другие животные, ранее не известные морским биологам.