Ученые описали новый вид древних гигантских хищников
Специалисты обнаружили новый род и вид древних сухопутных хищников. Данные животные жили примерно 22 миллиона лет назад и, возможно, являлись одними из крупнейших млекопитающих хищников.
Специалисты обнаружили новый род и вид древних сухопутных хищников. Данные животные жили примерно 22 миллиона лет назад и, возможно, являлись одними из крупнейших млекопитающих хищников.
Новый вид, получивший название Simbakubwa kutokaafrika (в переводе с суахили — «Большой лев из Африки»), относится к семейству Hyainailouridae — хищным млекопитающим, жившим в Африке и Евразии с конца палеогена до середины миоцена. Животные данного семейства обладали длинными мордами и относительно некрупными челюстями и могли быть как небольшими — размером с собаку — так и крайне крупными, превосходящими по размеру львов.
Останки Simbakubwa kutokaafrika были найдены еще в 1981 году на
Жили эти древние хищники примерно 22 миллиона лет назад и были очень крупными. Так, согласно оценкам исследователей, масса этих зверей могла составлять от 280 килограммов до 1 554 кг (в последнем случае они были тяжелее белых медведей). Охотились Simbakubwa kutokaafrika, как предполагается, на хоботных или носорогов.
Предполагается, что клада Hyaenodonta, к которой относится Simbakubwa kutokaafrika, исчезла примерно 15−18 млн лет назад. С чем конкретно это связано, ученые не знают, однако отмечают, что на тот момент происходило изменение глобальных экосистем с учетом того, что климат становился суше.
Работа, посвященная исследованию, была опубликована в журнале Journal of Vertebrate Paleontology.