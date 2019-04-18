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16:02 (мск), источник: Daily Storm

«На Золотое кольцо без слез не глянешь, а Нотр-Дам они восстановят сами…»

Архитекторы недоумевают, почему Москва хочет помочь восстановить собор в Париже, когда многие русские храмы стоят в руинах.

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Архитекторы и реставраторы разошлись во мнениях, стоит ли России оказывать помощь Франции в восстановлении сгоревшего собора Нотр-Дам. О том, что с французской стороной уже идут переговоры, сообщила вице-премьер Ольга Голодец.

Daily Storm выяснил, что профессиональное сообщество поделилось на два лагеря: одни говорят, что помочь французам нужно и в России есть квалифицированные специалисты, готовые взяться за самую сложную работу; другие недоумевают, зачем это нужно.

«Попробуйте выехать за МКАД и посмотреть на тамошние храмы, — обращают внимание они. — Давайте займемся своими объектами!».

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Как заявила Голодец, Россия обладает уникальными возможностями в плане культуры и в плане реставрации объектов, и эта помощь уже предложена. «Я думаю, что мы окажем действительно серьезную поддержку именно профессионализмом наших специалистов», — подчеркнула она, однако среди специалистов нашлись несогласные.

Французы — справятся

«Если смотреть на вещи реально, нам вообще не надо вести такие переговоры: слишком много своих проблем, — считает собеседник Daily Storm, президент Союза архитекторов России Николай Шумаков. — Большинство наших памятников — большинство (я говорю это без преувеличения)! — находится в крайне плачевном состоянии. Поэтому если и заниматься какой-либо реставрацией или выделением на это денег, то только внутри страны».

Чтобы оценить масштаб бедствия, достаточно выехать за МКАД, утверждает Шумаков, не говоря о том, что происходит в отдаленных от столицы регионах.

Даже Золотое кольцо в таком запущенном состоянии, что без слез не глянешь. Переславль-Залесский, Ростов, Кострома!

По мнению специалиста, ничего страшного с Нотр-Дам не случилось — его восстановят уже лет через 20. Французы — справятся.

«И потом, Нотр-Дам — это специфическая архитектура, — продолжает он. — А готики как таковой в Москве никогда не существовало. Поэтому специалисты должны быть соответствующие, и это уже не к нам. Давайте займемся Россией!».

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Такого же мнения придерживается и архитектор Алексей Карачинский. «Я бы предпочел сосредоточиться на наших, российских проблемах, а не на проблемах Парижа, которому предлагает помощь едва ли не весь мир, в том числе миллиардеры и крупные компании, — сразу заявляет он. — Нотр-Дам обязательно будет восстановлен. И почему мы должны бежать в Париж, когда у нас есть свои памятники, которые стоят и разрушаются?!».

В качестве примера Алексей Карачинский приводит знаменитые Парамоновские склады в Ростове-на-Дону, в архитектуре которых были использованы мотивы романского зодчества и классицизма. Хотя этот объект имеет статус федерального значения, сейчас он представляет собой руины. «И так в любом другом городе, — отмечает Карачинский. — Пока все судят и рядят, памятники приходят в еще больший упадок».

Нотр-Дам — это всеобщее достояние!

«Когда он загорелся, мне казалось, обрушились небеса, — делится с Daily Storm архитектор, директор музея Андрея Рублева Михаил Миндлин. — И нам не должно быть наплевать. Почему мы готовы помогать миру и не можем помочь Франции, тем более что в нашей стране достаточное количество специалистов, которые могли бы выполнять такого рода работы?!».

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Пожар в соборе Парижской Богоматери продолжался около 15 часов.

По словам собеседника, в первую очередь россияне могли бы поддержать коллег в разработке проекта реставрации, а затем и в ней самой. «И, извините, чего мы только не восстанавливали, — вспоминает он. — Тот же Петергоф. У нас огромный опыт и в области декоративно-прикладного искусства, и в области каменной резьбы, и в области скульптуры».

Между тем, помощь к Нотр-Дам уже поступает.

Одними из первых о готовности проявить участие заявили в Союзе реставраторов Петербурга, направив в местное генконсульство Франции письмо.

В послании содержится призыв объединить усилия по спасению и сохранению собора Парижской Богоматери и выражено сочувствие французскому народу.

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«У нас есть реставраторы, которые работали на разборах Троицкого собора. Это профессиональные высотники, которые знают, что делать, как и в какой последовательности. Поэтому мы и предлагаем своим французским коллегам наш опыт, а они в свою очередь уже сами решат, воспользоваться им или нет, — пояснили Daily Storm в пресс-службе организации. — Это не значит, что мы бросаем объекты, за которые несем ответственность, и пытаемся закрыть глаза на другие проблемы».

Пожар в соборе Парижской Богоматери начался вечером 15 апреля. Нотр-Дам горел более 12 часов, огонь быстро распространялся, поскольку многие конструкции собора были изготовлены из дерева. Пламя уничтожило крышу, часы, колонны в нефе и шпиль, установленный в XIX веке. Возгорание произошло на строительных лесах. Их поставили с целью реставрации, запланированной на ближайшее десятилетие. Как отметил представитель ответственных за реставрацию собора попечителей Мишель Пико, с учетом последствий пожара восстановление займет «не менее 10 лет, если работать с удвоенными усилиями».

Следите за развитием темы Пожар в соборе Парижской Богоматери
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