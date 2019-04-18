«На Золотое кольцо без слез не глянешь, а Нотр-Дам они восстановят сами…»
Архитекторы недоумевают, почему Москва хочет помочь восстановить собор в Париже, когда многие русские храмы стоят в руинах.
Архитекторы недоумевают, почему Москва хочет помочь восстановить собор в Париже, когда многие русские храмы стоят в руинах.
Архитекторы и реставраторы разошлись во мнениях, стоит ли России оказывать помощь Франции в восстановлении сгоревшего собора
«Попробуйте выехать за МКАД и посмотреть на тамошние храмы, — обращают внимание они. — Давайте займемся своими объектами!».
Как заявила Голодец, Россия обладает уникальными возможностями в плане культуры и в плане реставрации объектов, и эта помощь уже предложена. «Я думаю, что мы окажем действительно серьезную поддержку именно профессионализмом наших специалистов», — подчеркнула она, однако среди специалистов нашлись несогласные.
«Если смотреть на вещи реально, нам вообще не надо вести такие переговоры: слишком много своих проблем, — считает собеседник Daily Storm, президент Союза архитекторов России Николай Шумаков. — Большинство наших памятников — большинство (я говорю это без преувеличения)! — находится в крайне плачевном состоянии. Поэтому если и заниматься
Чтобы оценить масштаб бедствия, достаточно выехать за МКАД, утверждает Шумаков, не говоря о том, что происходит в отдаленных от столицы регионах.
Даже Золотое кольцо в таком запущенном состоянии, что без слез не глянешь.
Переславль-Залесский,Ростов, Кострома!
По мнению специалиста, ничего страшного с
«И потом,
Такого же мнения придерживается и архитектор Алексей Карачинский. «Я бы предпочел сосредоточиться на наших, российских проблемах, а не на проблемах Парижа, которому предлагает помощь едва ли не весь мир, в том числе миллиардеры и крупные компании, — сразу заявляет он. —
В качестве примера Алексей Карачинский приводит знаменитые Парамоновские склады в
«Когда он загорелся, мне казалось, обрушились небеса, — делится с Daily Storm архитектор, директор музея Андрея Рублева Михаил Миндлин. — И нам не должно быть наплевать. Почему мы готовы помогать миру и не можем помочь Франции, тем более что в нашей стране достаточное количество специалистов, которые могли бы выполнять такого рода работы?!».
По словам собеседника, в первую очередь россияне могли бы поддержать коллег в разработке проекта реставрации, а затем и в ней самой. «И, извините, чего мы только не восстанавливали, — вспоминает он. — Тот же Петергоф. У нас огромный опыт и в области
Между тем, помощь к
В послании содержится призыв объединить усилия по спасению и сохранению собора Парижской Богоматери и выражено сочувствие французскому народу.
«У нас есть реставраторы, которые работали на разборах Троицкого собора. Это профессиональные высотники, которые знают, что делать, как и в какой последовательности. Поэтому мы и предлагаем своим французским коллегам наш опыт, а они в свою очередь уже сами решат, воспользоваться им или нет, — пояснили Daily Storm в
Пожар в соборе Парижской Богоматери начался вечером 15 апреля.