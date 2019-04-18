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16:14 (мск), источник: Новости Mail.ru

Новосибирские школьники устроили заплыв в огромной луже (видео)

Ее глубина — около полуметра.

Талая вода затопила Тимирязевский сквер в Новосибирске — здесь образовалась лужа длиной в полтора дома и глубиной около полуметра.

Местные школьники соорудили «лодку» из подручных материалов и стали плавать по «пруду». Желающие прокатиться выстроились в очередь.

Двое детей заплыли на середину озера и не смогли вернуться обратно. Проходившие мимо взрослые пришли им на помощь и помогли добраться до суши.

Во время загрузки произошла ошибка.

На детской площадке в сквере затоплены лавочки, турники и качели.

Это не первый случай подтопления в этом дворе Новосибирска, сообщают местные СМИ. В прошлом году на «пруд» даже прилетали утки.

В Новосибирской области от паводковых вод пострадали жители нескольких сёл.

Анна Лысенко

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