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06:28 (мск), источник: Российская газета

В России появятся частные кладбища

Минстрой завершает работу над новым законом «О похоронном деле». Доработанный документ с правками разослан на финальное ознакомление экспертам (есть в распоряжении «РГ»).

Источник: Российская газета

Новшеством закона является появление в России частных кладбищ. Речь идет не о коммерческом объекте, а о государственно-частном партнерстве, поясняет исполнительный директор Союза похоронных организаций и крематориев Елена Андреева. На государственной земле будет организовано новое кладбище. У него будет частный оператор, который сможет получать прибыль за оказанные услуги. «Эта схема уже сейчас в ряде регионов существует», — поясняет она.

Оказывать ритуальные услуги смогут только те компании, с которыми заключены соглашения.

Новая система организации похоронного дела поможет устранить и грубые нарушения на этом рынке. Сейчас работать на нем может кто угодно. К примеру, свои услуги предлагают медучреждения, в которых нередко устраивают выставку ритуальных товаров. При этом у них приоритет, так как врачи фиксируют факт смерти и имеют контакты родственников. «С принятием закона оказывать ритуальные услуги смогут только те, с кем заключены соглашения, и сведения о которых внесены в региональный реестр. Это база добросовестных участников рынка», — рассказывает Андреева.

Также медицинским организациям хотят запретить готовить умерших к захоронению. А ритуальным бюро нельзя будет оказывать услуги на территории медучреждений. Исключение составляют случаи, когда это разрешает регион.
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Запрещаются организация выставки и продажа похоронных принадлежностей на территории медорганизаций и на расстоянии менее 50 метров от них.

За нарушения фирма будет исключаться из реестра, а договор с ней будет расторгнут. «Законопроект запрещает навязывать услуги, передавать информацию об умерших третьим лицам», — отмечает Андреева. Таким образом, компании, которые позволяют себе такие методы работы, просто лишатся права оказывать услуги. Наиболее злостным нарушителям найдется место в реестре недобросовестных компаний, который также планируется ввести.

Заказы на организацию похорон могут приниматься только в специальных пунктах или через диспетчерские службы. А оказывать такие услуги смогут только по инициативе организатора похорон. Это поможет исключить случаи, когда наиболее активные представители ритуального бизнеса сначала берутся за дело, а потом выставляют родственникам счет.

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«Главное, что было сделано в документе, определены полномочия региона и муниципалитета», — говорит заместитель председателя общественного совета при минстрое Светлана Разворотнева. Региональным властям документ предписывает утвердить общие правила и типовой договор на организацию похорон, требования к оказанию ритуальных услуг. За ними закрепляется обязанность утверждения правил содержания кладбищ и крематориев. Регион также установит правила организации, минимальные размеры и плату за организацию семейных мест захоронения. Муниципалитеты должны будут вести учет мест захоронения и кладбищ. Им также предстоит заниматься содержанием мест захоронения, предоставлением гарантированного перечня услуг родственникам умерших, которые имеют право на оплату похорон за государственный счет. На местном уровне утверждается и перечень предметов, необходимых для оказания таких похорон.

Прописываются правила организации бесплатных похорон. Так, бесплатно родственники могут оформить документы, необходимые для погребения. Им гарантируются предоставление и доставка гроба и других предметов, необходимых для погребения по указанному адресу. Бесплатно тело готовят к захоронению, транспортируют до кладбища или крематория, захоранивают или кремируют. Предметы, отличающиеся от предложенных, к примеру, лучшего качества, родственникам придется оплатить самостоятельно. С другой стороны, предоставить предметы или оказать работы из гарантированного перечня частично нельзя.

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Среди минусов документа эксперты отмечают низкую стоимость пособия на погребение. Все работы должны быть сделаны на сумму 5946,47 рубля. Эта сумма установлена документом и будет ежегодно индексироваться с 1 февраля, исходя из индекса потребительских цен. Но она уже меньше, чем установленная на сегодня, отмечает Елена Андреева. Кроме того, все специализированные организации, заключившие соглашение с муниципалитетами, априори соглашаются на предоставление услуг гарантированного перечня.

Гарантированный перечень могут получить родственники неработающих, участников ВОВ и военнослужащих и еще ряда категорий. Родственники покойного могут им не пользоваться, а взять пособие на погребение деньгами. Тогда та же сумма будет выплачена им в день обращения со справкой о смерти и в течение полугода с момента смерти родственника.

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