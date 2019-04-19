Бывший следователь ФСБ арестован по подозрению в получении взятки от экс-главы «Известий»
МОСКВА, 18 апреля. /ТАСС/. Басманный суд Москвы арестовал бывшего следователя ФСБ Алексея Колбова по подозрению в получении взятки от
МОСКВА, 18 апреля. /ТАСС/. Басманный суд Москвы арестовал бывшего следователя ФСБ Алексея Колбова по подозрению в получении взятки от
«Бывший следователь Колбов арестован 17 апреля по ходатайству следственных органов. Он подозревается в преступлении по п. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере). По этому же делу проходит
Следственный комитет РФ предъявил Колбову в получении взятки в особо крупном размере от Галумова, сообщила
«Колбову предъявлено обвинение в совершении преступления по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере)», — сказала представитель суда, уточнив, что срок ареста в отношении
По данным газеты «Комсомольская правда», бывший следователь управления собственной безопасности ФСБ Колбов и руководитель следственной группы по делу Галумова Белоусов были задержаны по подозрению в вымогательстве 65 млн рублей у
Бывший гендиректор издательства «Известия» доктор политических наук Эраст Галумов был арестован в начале 2018 года по делу о крупном мошенничестве.