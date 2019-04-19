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01:32 (мск), источник: ТАСС

Бывший следователь ФСБ арестован по подозрению в получении взятки от экс-главы «Известий»

МОСКВА, 18 апреля. /ТАСС/. Басманный суд Москвы арестовал бывшего следователя ФСБ Алексея Колбова по подозрению в получении взятки от экс-главы ФГУП издательство «Известия» Эраста Галумова. Об этом ТАСС сообщили в четверг в суде.

«Бывший следователь Колбов арестован 17 апреля по ходатайству следственных органов. Он подозревается в преступлении по п. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере). По этому же делу проходит экс-глава следственного отдела, где работал Колбов, его зовут Сергей Белоусов. Он сейчас задержан», — сказали ТАСС в суде.

Следственный комитет РФ предъявил Колбову в получении взятки в особо крупном размере от Галумова, сообщила пресс-секретарь Басманного суда Москвы Юнона Царева.

«Колбову предъявлено обвинение в совершении преступления по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере)», — сказала представитель суда, уточнив, что срок ареста в отношении экс-сотрудника ФСБ установлен районным судом до 16 июня.

По данным газеты «Комсомольская правда», бывший следователь управления собственной безопасности ФСБ Колбов и руководитель следственной группы по делу Галумова Белоусов были задержаны по подозрению в вымогательстве 65 млн рублей у экс-главы издательства. По словам источника ТАСС в правоохранительных органах, эти деньги они хотели получить в биткоинах.

Бывший гендиректор издательства «Известия» доктор политических наук Эраст Галумов был арестован в начале 2018 года по делу о крупном мошенничестве.

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