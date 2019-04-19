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10:00 (мск), источник: Аргументы и факты

Когда всё в лом. Как зарабатывали на сдаче железа, стекла и томиков Ленина

Экономическое состояние возвращает в памяти времена, когда сдача металлолома, макулатуры и стеклотары была не способом экономии, а ощутимой частью семейных бюджетов.

Источник: РИА "Новости"

Ежегодно 19 апреля сотрудники предприятий, утилизирующих металлические отходы, отмечают День работника ломоперерабатывающей отрасли. Праздник этот только на первый взгляд узкопрофессиональный: к сбору металлолома, как и другого вторсырья, в своём пионерском прошлом имели прямое отношение десятки миллионов наших граждан. А сегодня для некоторых это чуть ли не единственный способ выжить.

Алюминиевые бомж-блины

Школьники в СССР с энтузиазмом соревновались в том, чей класс соберёт больше металлолома. И порой вместе со всевозможными ржавыми трубами, искорёженной арматурой и прочим хламом могли укатить из-под носа у рабочих целую катушку с новым кабелем для коммуникаций. Современные школьники металлолом не собирают — во всяком случае, в массовом порядке. В основном этим занимаются предприятия и организации, у которых в процессе жизнедеятельности образуется металлический хлам. Рядовой гражданин на сдаче ненужного «бытового» железа много не заработает, а мороки с этим много.

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Правда, отдельные сограждане в поисках заработка начинают вспоминать о, казалось бы, забытом явлении девяностых годов: воровстве чугунных крышек канализационных люков. Грузовик, набитый такими крышками, может принести похитителям круглую сумму (тонна чугуна стоит примерно 15 тысяч рублей) либо уголовное дело, тут уж как повезёт. Другие, вслед за героем чеховского рассказа «Злоумышленник», отправляются на железную дорогу, где тащат даже не гайки, а целые рельсы. Правда, в основном с запасных путей или приготовленные для замены старых.

Доходнее всего в этом бизнесе — цветные металлы. Один килограмм алюминия в среднем стоит порядка 100 рублей, меди — в несколько раз больше. Неудивительно, что хищение цветных металлов на линиях электропередач в одно время стало в России настоящим бедствием. Были случаи, когда провода воровали километрами. Нередко охотники за цветметом получали во время «работы» смертельные поражения током. Причём воруют провода, как правило, не бомжи, а люди, использующие технику и знающие, как обесточить линию, сколько времени потребуется энергетикам для обхода линии.

Бомжи же в этом сильно криминализованном промысле занимают свой сектор, вполне себе легальный, хотя и не столь прибыльный. Они не дают залежаться на газонах и в урнах алюминиевым банкам из-под пива и других напитков.

Быстро растоптав банки до формы блина, они загружают ими свои баулы. Сдал несколько кило алюминиевых блинов — получил несколько сотен рублей. Вполне можно прожить день.

Партийная макулатура и прибыльные банки

Сбор бытовой макулатуры в СССР также был делом пионерским, но в семидесятые годы власти сумели вовлечь в него и взрослое население страны, после того как объявили обмен макулатуры на дефицитные в ту пору книги. Поскольку Советский Союз был самой читающей страной в мире, а миллионными тиражами выпускали прежде всего партийную литературу, дефицит хороших книг ощущался повсеместно.

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Для приобретения таких книг ввели талоны, дающие право за 20 кг сданной макулатуры купить одну книгу. Тут уж родители поприжали с макулатурой своих детишек-пионеров и взялись за её сбор сами. А так как в связи с этим и бумажная макулатура стала дефицитом, сдатчики иногда шли на хитрость: запихивали в середину тщательно обвязанной газетной пачки тома из собраний сочинений Ленина и других классиков марксизма, предварительно отодрав от них обложку. Добротная бумага, на которой печатались эти сочинения, придавала пачке солидный вес.

Не менее популярной в СССР была и сдача стеклянной тары, благо этого добра в стране было достаточно. Скажем, молоко долгое время продавалось исключительно в полулитровых стеклянных бутылках: стоила такая бутылка 15 копеек, столько же — само содержимое.

Пустые бутылки в обмен на полные с доплатой принимали во всех молочных магазинах, а при желании за тару можно было получить и просто деньги.

Менее охотно в магазинах и приёмных пунктах брали у граждан литровые и майонезные банки, — по 10 и 7 копеек соответственно — зато с руками отрывали трёхлитровые, для домашнего консервирования, которые стоили аж 40 копеек (на эту сумму можно было купить, например, буханку черного и нарезной батон).

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Оборот пивных, винных и водочных бутылок — особая песня: сдать их было не всегда просто. В советских магазинах и даже в пунктах приема стеклотары иногда отказывались принимать их под предлогом отсутствия оборотной тары, то есть ящиков для транспортировки.

Наиболее сообразительным удавалось уговорить приёмщика принять 12-копеечные водочные и пивные и 17-копеечные винные бутылки хотя бы по 10 копеек. Бомжей в СССР практически не было, и бутылки с целью получить хоть небольшой приварок к маленькой пенсии сдавали в основном старушки. Они собирали их в парках, скверах и на улицах после компаний, распивавших там спиртные напитки.

Возродится ли эта полезная практика? Не так давно вопрос о приёме стеклотары был поднят в Госдуме: в разработанном законопроекте предлагается обязать все супермаркеты в РФ оборудовать на своей территории соответствующие пункты, которые бы принимали у населения не только стеклянные емкости, но и пластиковую упаковку. Правда, пока неясно, смогут ли граждане на этом заработать или же просто из экологических побуждений помогут уменьшить объёмы стекла и пластика, бездарно отправляемого сегодня не в переработку, а на свалку.

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