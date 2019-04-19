Состояние Билла Гейтса превысило $100 млрд

Согласно данным Forbes Real-time (оценивает состояния богатейших в режиме реального времени), Гейтс уступает лишь основателю Amazon Джеффу Безосу, состояние которого на данный момент оценивается в $153,2 млрд. Самому богатому человеку в мире вскоре придется расстаться с частью своего состояния. Безос и его бывшая жена Маккензи сейчас завершают раздел имущества после развода. В начале апреля пара заявила, что Маккензи Безос получит четверть доли бывшего мужа в Amazon.
Сейчас стоимость такого пакета оценивается в более чем $35 млрд.
Состояние Гейтсу принесла технологическая компания Microsoft, которую он основал вместе с Полом Алленом в 1975 году (Аллен скончался в октябре 2018 года). Гейтс позаботился о диверсификации своего портфеля: сейчас на акции Microsoft приходится менее 12,5% его состояния. Большей частью активов Гейтс владеет через свою инвесткомпанию Cascade Investments. В том числе долей в холдинговой компании Berkshire Hathaway, основанной его другом Уорреном Баффеттом.
Рост цен акций Microsoft и других активов из инвестпортфеля Гейтса позволили его состоянию превысить отметку $100 млрд. Это произошло 16 апреля.
В 2010 году Гейтс и Баффет запустили филантропическую инициативу The Giving Pledge («Клятва дарения») и призвали самых обеспеченных людей мира пожертвовать на благотворительность не менее 50% своего состояния в течение жизни или после смерти.
На сегодня к движению присоединились около 200 человек. В том числе миллиардер Илон Маск и сооснователь Airbnb Брайан Чески.
Гейтс уже пожертвовал на благотворительность более $35 млрд. Большая часть его пожертвований была переведена в благотворительный фонд Bill and Melinda Gates Foundation, которым он руководит вместе с женой Мелиндой. Деятельность семейного фонда в основном направлена на развитие здравоохранения. В частности, фонд известен кампанией по борьбе с вирусом полиомиелита, которая проводится совместно с международной организацией Rotary International.
Состояние Гейтса не впервые исчисляется 12-значной цифрой. В апреле 1999 года, на пике роста пузыря доткомов, его состояние ненадолго превысило отметку $100 млрд. С учетом инфляции сейчас это было бы $150 млрд.
Билл Гейтс, уроженец Сиэтла, с детства был развит не по годам и проводил так много времени за чтением, что его родителям пришлось запретить ему садиться за обеденный стол с книгами. Будучи студентом, Гейтс вместе со своим другом Полом Алленом прогуливал учебу, чтобы программировать. Занимались они эти на электростанции в городе Норт-Бонневилль, штат Вашингтон.
Позднее Гейтс бросил учебу в Гарварде и вместе с Алленом основал Microsoft — в гараже в Альбукерке, штат Нью-Мексико. К концу 1980-х годов Microsoft стала крупнейшим производителем программного обеспечения в мире.