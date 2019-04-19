Аргентина признала преступлением уличные домогательства
Уличные домогательства к женщинам в Аргентине признали преступлением. Такой закон принял сенат — верхняя палата парламента, передает РИА Новости.
Уличные домогательства к женщинам в Аргентине признали преступлением. Такой закон принял сенат — верхняя палата парламента, передает РИА Новости.
За домогательства на улицах, в транспорте, в торговых центрах и других публичных местах нарушитель может получить штраф, принудительные работы или арест. Непозволительными будут считаться комментарии сексуального характера, видеозаписи без разрешения, излишний физический контакт, а также непристойные жесты и преследование.
Латиноамериканское общественное движение MuMaLa сообщало, что практически 100 процентов женщин страдали от домогательств на улицах. По большей части это были непристойные комментарии в их адрес или преследования.
В марте 2018-го в Бельгии начали штрафовать мужчин за сексизм. Во Франции также обсуждали наказания для мужчин, отпускающих непристойные комментарии в отношении внешнего вида женщин.