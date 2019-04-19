Сказку «Красная Шапочка» назвали сексистской

Утверждается, что в 30 процентах литературы содержатся сексистские высказывания. В этот список вошла, в частности, сказка «Красная Шапочка» и история о Святом Георге — популярное произведение среди католиков. Отмечается, что все 200 книг были изъяты из библиотеки и заменены на менее сексистские аналоги.
Другие школы Барселоны также намерены избавиться от изданий, в которых пропагандируется гендерное неравенство.
Глава родительского комитета одной из школ, где планируется пересмотр библиотеки, заявила: «Очень важно, какие книги читают наши дети, потому что традиционная литература иллюстрирует гендерные стереотипы, и хорошо бы иметь книги, которые их сломают».
«К пяти годам у детей уже формируется представление о гендерных ролях, они понимают, что значит быть мальчиком или девочкой, поэтому очень важно работать над понятием гендер с младенчества», — заключила женщина.
Ранее в марте в детском мультфильме «Свинка Пеппе» пожарные из Лондона обнаружили сексизм. Им не понравилось слово, которое создатели сериала употребили в отношении к маме-свинке.