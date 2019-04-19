Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
«Я уже навластвовался». Лукашенко решил судьбу Белоруссии
Итальянец на каршеринге попытался «перепрыгнуть» разводной мост
Стимуляция мозга вернула старикам память
Умерла Ирина Цывина
Три психологических трюка, которые сохранят дом в чистоте
Собибор: как Польша у России отнимает право на историю У России есть полное право участвовать в создании музея концлагеря в польском Собиборе
Зеленский прокомментировал запрет на поставки нефти из России
Зрители пожаловались на концерт Аллы Пугачевой
Откровения Коломойского: кем на самом деле оказался Зеленский
«Хамство и скотство»: зрители о концерте Пугачевой
Кокорин — Паку: Готов возместить моральный и материальный ущерб
Дацюк обратился к Путину с протестом против закона
Актриса СССР, чье имя гремело на все страну, умерла от голода
Известный артист сменил гражданство Украины на РФ
Жуть: как выглядит самое большое кладбище кораблей в мире (фото)
Из космоса прислали необычный снимок Земли (фото)
Как выглядит квартира, которую сдают за полмиллиона в месяц
Чем рискуют покупатели квартир под снос
Фоторепортажи
6До и после пожара: как изменился Собор Парижской Богоматери
20Фоторепортаж с научного предприятия «Звезда»
15:50 (мск), источник: "Российская газета"

В Урюпинске поставили памятник анекдоту

Необычный памятник героям анекдота, прославившего на всю страну город Урюпинск, открыли в столице российской провинции. Установили его в Вишневом сквере, вблизи нового театрально-культурного центра «Юбилейный».

Источник: "Российская газета"

Смешная история, связанная с этим городом, в советские времена разошлась как горячие пирожки.

Новость
Портрет друга Тимати на стене дома закрасили из-за жалоб жителей

Идут вступительные экзамены по истории в столичный вуз. Профессор: «Ну-с, молодой человек, поведайте мне, как проходило восстание Спартака». Абитуриент молчит. «А что вы знаете про Октябрьскую революцию?» На лице паренька безмятежное неведение. «Ну, такие имена, как Маркс, Энгельс, вам что-нибудь говорят?» Полное молчание и ясный взгляд. «Ну, а имя Ленина вы слышали?» Нет. «Да откуда ж вы такой?» — «Из Урюпинска». Когда к профессору вернулся дар речи, он воскликнул: «Эх, бросить бы все и уехать в Урюпинск!».

Эта фраза сделала заштатный городок в самой что ни на есть глубинке — триста верст от Волгограда — знаменитым.

Идея увековечить этот анекдот в памятнике витала в Урюпинске давно, но воплотить ее в реальность сумели только сейчас.

Бывший глава Урюпинска, а ныне заместитель председателя Волгоградской областной думы Сергей Горняков нашел мецената, который согласился финансировать изготовление и установку памятника.

Ваял скульптуру мастер из Ростовской области Алексей Варлашин, он уже известен в Урюпинске своей работой «Журавли».

Новость
Как устроены бесплатные экскурсии в 100 городах мира

Фигуры студента, сидящего за партой, и профессора, прохаживающегося вдоль ряда, выполнены больше чем в человеческий рост и отлиты в бронзе. Вес композиции — 700 килограммов.

На вопрос, были ли у героев прототипы, Варлашин ответил: «Я создал собирательный образ простого, незамысловатого паренька из провинции и умудренного опытом профессора. Студент чешет репу и, глядя на него, сразу понимаешь: он — из Урюпинска». Правда, сами жители провинциальной столицы не согласны с тем, что так далеки от знаний, но готовы и дальше развивать неожиданно сложившийся бренд города из анекдота.

 Как дачники могут избежать двойной оплаты мусора
ПФР сообщил, когда будет сделан перерасчет пенсий
В Кремле отказались от сделок с новым президентом Украины
Советник президента рекомендовал избавляться от долларов
У российского депутата нашли землю площадью в четыре Салехарда
ВВС Украины возмутил отказ суда признать вину РФ в гибели Ил-76
Сотрудники РЖД засняли атаку гадюк на станцию под Ростовом
Появилось полное видео избиения чиновников Кокориным и Мамаевым
Легендарный советский тренер скончался на 88-м году жизни
Спорт
Стали известны подробности избиения водителя компанией Кокорина Компания, в которой находились футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев, побила водителя телеведущей Ольги Ушаковой со словами "Ты знаешь, кто мы?"
Hi-Tech
В Индийском океане нашли «сумеречную зону» Она расположенна на глубине от 130 до 300 метров.
Авто
УАЗ сделал очень внедорожный «Хантер»: фото и цены На этом автомобиле можно отправляться в любые экспедиции. Да и цвет у него что надо!
Кино
Умерла Ирина Цывина Актриса, вдова Евгения Евстигнеева скончалась в возрасте 55 лет
Недвижимость
Россиянам посоветовали безотлагательно покупать жилье
В Италии начали продавать дома по доллару. Но все не так просто
Дачная реформа. Что изменится в наступающем сезоне
Россияне смогут сэкономить на отдыхе у моря в майские праздники
Популярные темы на «Детях»
Родители на меня обижаются. Рассудите 446
Угадайка-групповайка: все друзья Маушена тут 356
Открытие ММКФ-2019 334
Чужие животные 265
Леди
Главные наряды ММКФ: Боярская и другие на красной дорожке Многие звезды приехали на премию (фото)
Все о ремонте
Почему быт портит интерьер и как это исправить? 
Как самостоятельно обновить интерьер, если он перестал нравиться
7 альтернатив журнальному столику, которые сделают гостиную интереснее
5 умных способов сэкономить на оформлении гостиной
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь