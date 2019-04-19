В Урюпинске поставили памятник анекдоту
Необычный памятник героям анекдота, прославившего на всю страну город Урюпинск, открыли в столице российской провинции. Установили его в Вишневом сквере, вблизи нового
Необычный памятник героям анекдота, прославившего на всю страну город Урюпинск, открыли в столице российской провинции. Установили его в Вишневом сквере, вблизи нового
Смешная история, связанная с этим городом, в советские времена разошлась как горячие пирожки.
Идут вступительные экзамены по истории в столичный вуз. Профессор: «Ну-с, молодой человек, поведайте мне, как проходило восстание Спартака». Абитуриент молчит. «А что вы знаете про Октябрьскую революцию?» На лице паренька безмятежное неведение. «Ну, такие имена, как Маркс, Энгельс, вам
Эта фраза сделала заштатный городок в самой что ни на есть глубинке — триста верст от Волгограда — знаменитым.
Идея увековечить этот анекдот в памятнике витала в Урюпинске давно, но воплотить ее в реальность сумели только сейчас.
Ваял скульптуру мастер из Ростовской области Алексей Варлашин, он уже известен в Урюпинске своей работой «Журавли».
Фигуры студента, сидящего за партой, и профессора, прохаживающегося вдоль ряда, выполнены больше чем в человеческий рост и отлиты в бронзе. Вес композиции — 700 килограммов.
На вопрос, были ли у героев прототипы, Варлашин ответил: «Я создал собирательный образ простого, незамысловатого паренька из провинции и умудренного опытом профессора. Студент чешет репу и, глядя на него, сразу понимаешь: он — из Урюпинска». Правда, сами жители провинциальной столицы не согласны с тем, что так далеки от знаний, но готовы и дальше развивать неожиданно сложившийся бренд города из анекдота.