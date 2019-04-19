В лондонской канализации обнаружили «бетонного монстра»

Ассенизаторы Лондона регулярно борются с «жирбергами» — глыбами из застывшего жира, влажных салфеток, подгузников, масла и другого мусора, которые скапливаются в канализационных туннелях. Но в этот раз они столкнулись с новой проблемой.
В туннеле викторианской эпохи под Холл-стрит в Ислингтоне обнаружили гигантскую глыбу из бетона. Ее вес оценивается в 100 тонн.
«Это не первый случай, когда строители выливают бетон в канализацию, но это, безусловно, худшее, что мы видели», — комментирует Алекс Сондерс, управляющий компанией Thames Water.
Удалять «бетонного монстра» будут с помощью дрелей и специального насосного оборудования. Ассенизаторам понадобится около 2 месяцев и около 150 тысяч фунтов стерлингов (около 12,5 млн рублей).