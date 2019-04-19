Лукашенко потребовал от высших чиновников заводить больше детей
Москва. 19 апреля. INTERFAX.RU — Президент Белоруссии Александр Лукашенко предлагает назначать на высокие должности только тех чиновников, у которых не менее трех детей.
Москва. 19 апреля. INTERFAX.RU — Президент Белоруссии Александр Лукашенко предлагает назначать на высокие должности только тех чиновников, у которых не менее трех детей.
«Посмотрите на себя — сколько у вас детей… Мы думаем — не служил в армии, не пускаем на госслужбу. Нет троих (детей), как у Румаса (
«Родила (женщина в многодетных семьях — ИФ) — давайте вместе воспитывать. Завтра жить некому будет при такой тенденции», — добавил президент.
Ранее президент Белоруссии заявил, что в стране «с мужиками беда», и попросил белорусских женщин рожать больше детей.
«Побольше детей. Это и для женщин, и для нас мужиков, и для страны очень важно. Ну, вам же просто: двое детей — это ваши, третий — это мой», — сказал Лукашенко 1 марта в ходе встречи с представителями общественности и СМИ в Минске, пообещав многодетным семьям «беспрецедентную» поддержку.