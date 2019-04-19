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12:41 (мск), источник: Интерфакс

Лукашенко потребовал от высших чиновников заводить больше детей

Москва. 19 апреля. INTERFAX.RU — Президент Белоруссии Александр Лукашенко предлагает назначать на высокие должности только тех чиновников, у которых не менее трех детей.

Источник: AP 2019

«Посмотрите на себя — сколько у вас детей… Мы думаем — не служил в армии, не пускаем на госслужбу. Нет троих (детей), как у Румаса (премьер-министр страны Сергей Румас — ИФ) четверо — не может быть министром или еще там кем-то», — заявил Лукашенко, обращаясь к чиновникам, в ходе традиционного ежегодного послания белорусскому народу и парламенту.

Он также подчеркнул, что, в первоочередном порядке льготное жилье должно выделяться многодетным семьям.

«Родила (женщина в многодетных семьях — ИФ) — давайте вместе воспитывать. Завтра жить некому будет при такой тенденции», — добавил президент.

Ранее президент Белоруссии заявил, что в стране «с мужиками беда», и попросил белорусских женщин рожать больше детей.

«Побольше детей. Это и для женщин, и для нас мужиков, и для страны очень важно. Ну, вам же просто: двое детей — это ваши, третий — это мой», — сказал Лукашенко 1 марта в ходе встречи с представителями общественности и СМИ в Минске, пообещав многодетным семьям «беспрецедентную» поддержку.

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