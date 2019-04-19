«Инопланетную колонию» открыли в Китае (видео)
Ее будут посещать миллионы туристов.
Ее будут посещать миллионы туристов.
Симуляция инопланетной колонии «Марс База 1» открылась для публики в китайской части пустыни Гоби.
Космический лагерь посвящен освоению Марса. В нем тренируются около ста подростков, а со следующего года симуляция станет доступной для туристов. Ожидается, что базу будут посещать два миллиона человек ежегодно.
«Космические исследования — тема, очень далекая от жизни простых людей. Мы надеемся, что подобные базы позволят им ощутить дух исследований, а не просто познакомиться с технологиями. Хотим вдохновить молодежь поднимать глаза к звездам и стремиться к своей мечте», — говорит Бай Фань, один из инвесторов.
Комплекс состоит из нескольких модулей. В них находятся теплица, спальные места,
Власти и инвесторы вложат в симуляцию около 400 миллионов долларов.
Анна Лысенко
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