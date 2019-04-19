«Игра престолов» в политике: HBO снова просит Трампа не использовать символику сериала

18 апреля в официальном «Твиттере» президента появился коллаж, на котором виден силуэт Трампа в облаке тумана. Картинка сопровождается подписью, набранной шрифтом из «Игры престолов».
«“Игра окончена”. Для ненавистников и левых радикальных демократов: Никакого сговора. Никакого воспрепятствования (правосудию)», — гласит подпись.
Вскоре после публикации твита пресс-служба телеканала, выпускающего сериал, отреагировала на картинку с возмущением:
Хотя мы можем понять большой интерес к «Игре престолов», особенно сейчас, когда выходит последний сезон, мы все же хотели бы, чтобы наша интеллектуальная собственность не использовалась в политических целях.
Трамп ранее уже дважды обращался к тематике «Игры престолов».
В начале января он выложил в своем «Инстаграме» фотоколлаж о строительстве стены на границе с Мексикой, в котором использовал слоган «The Wall Is Coming» («Стена близко»), написанный фирменным шрифтом из сериала. Фраза из «Игры престолов» звучит как «Зима близко».
За два месяца до этого президент в таком же стиле объявил в «Твиттере» о возобновлении санкций против Ирана: в фотоколлаже использовался тот же самый мем, но на этот раз он превратился во фразу: «Sanctions are coming» («Санкции близко»).
В ответ на это Иранский генерал Касем Сулеймани опубликовал в «Инстаграме» свою фотографию, также стилизованную под постер «Игры престолов». Его коллаж в «Инстаграме» сопровождался подписью: «I will stand against you» (можно перевести как «Тебе меня не сломить»). Позднее эта публикация была удалена.
В ноябре же HBO в первый раз призвал президента воздержаться от политического использования своего сериала:
Мы не были в курсе этого сообщения и предпочли бы, чтобы наши товарные знаки не присваивались ради политических целей.
Премьера восьмого сезона «Игры престолов» состоялась 14 апреля. Создатели сериала говорят, что это последний сезон популярной франшизы.
Первый сезон сериала вышел в 2011 году. За семь лет «Игра престолов» стала одним из самых крупнобюджетных проектов на современном телевидении и самым дорогостоящим сериалом в жанре фэнтези.