В Челябинске гигантский рыжий «кот» задержал вора (видео)
Заявлений в полицию не поступало.
Заявлений в полицию не поступало.
Забавный инцидент с задержанием грабителя попал на видео в Челябинске.
Официантка кафе в городском парке имени Гагарина с криками бросилась догонять человека на велосипеде. Предположительно, он
Наперерез велосипедисту бросился аниматор в костюме рыжего кота. Он повалил грабителя на землю. Что произошло дальше, остается за кадром.
Необычное задержание снял на телефон житель Челябинска Артем Гизматов.
«Я просто хотел снять, как здорово в парке. Не ожидал, что выйдет такой сюжет», — рассказал он местным СМИ.
В местной полиции инцидент не расследуют. «По данному факту заявления не поступало», — прокомментировали случай в УМВД по городу Челябинску по запросу местных журналистов.
Анна Лысенко
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