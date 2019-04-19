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14:45 (мск), источник: Новости Mail.ru

В Челябинске гигантский рыжий «кот» задержал вора (видео)

Заявлений в полицию не поступало.

Забавный инцидент с задержанием грабителя попал на видео в Челябинске.

Официантка кафе в городском парке имени Гагарина с криками бросилась догонять человека на велосипеде. Предположительно, он что-то украл или не оплатил счет.

Наперерез велосипедисту бросился аниматор в костюме рыжего кота. Он повалил грабителя на землю. Что произошло дальше, остается за кадром.

Во время загрузки произошла ошибка.

Необычное задержание снял на телефон житель Челябинска Артем Гизматов.

«Я просто хотел снять, как здорово в парке. Не ожидал, что выйдет такой сюжет», — рассказал он местным СМИ.

В местной полиции инцидент не расследуют. «По данному факту заявления не поступало», — прокомментировали случай в УМВД по городу Челябинску по запросу местных журналистов.

Анна Лысенко

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