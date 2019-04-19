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16:12 (мск), источник: Новости Mail.ru

Французский художник создал пирамиды из «яиц» (фото)

Он соединяет реальный и виртуальный миры.

Художник Кирилл Ланселин из Леона работает над проектом «Город и бетон», в котором сочетает виртуальные кубы, сферы и надувные фигуры с городской архитектурой и загородными пейзажами.

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К такой форме экспериментального искусства француз пришел в 2016 году. Художник завершил 15-летнее сотрудничество с ведущими архитекторами в Париже и Лос-Анджелесе и основал собственную студию.

Фигуры Ланселина состоят из «надувных» шаров и фигур. В основном это компьютерная графика, которую художник сочетает с реальными пейзажами, создавая впечатляющие инсталляции.

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Но некоторые инсталляции художник воссоздает в реальном мире. Например, его надувных фламинго можно увидеть на выставке в Дубае.

По словам Ланселина, он хочет изменить обыденное восприятие городского пространства, заставить взглянуть на него свежим взглядом.

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Анна Лысенко

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