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17:17 (мск), источник: Новости Mail.ru

9-летняя девочка троллит знаменитостей, повторяя их образы (фото)

И это лучше, чем оригинал.

Маленькая австралийка по имени Райли Дэшвуд — настоящая звезда соцсетей. Помимо того, что девочка уже вовсю работает моделью, она является и популярным блогером. На ее Instagram-канал подписаны более 95 тысяч человек.

А все потому, что трудно остаться равнодушным к забавным снимкам, которые Райли публикует в Сети. Девочка (под чутким руководством своего отца и менеджера Ретта) пародирует абсурдные образы с фотографий знаменитостей. А использует она для этого все, что попадется ей под руку.

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Дизайнерское платье Райли может сделать из туалетной бумаги, необычную прическу повторить с помощью капусты, а вместо шляпки надеть на голову кастрюлю. И эта безумная фантазия, которая обязательно поднимет вам настроение.

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Кстати, похожим малобюджетным пародированием звезд занимается блогер из Италии по имени Эмануэле Феррари. А его тайская коллега Син Бенджафорн троллит звезд, «наряжаясь» в еду.

Екатерина Гура

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