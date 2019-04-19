Sonar Anomaly Leads to Discovery of 500-Year-Old Shipwreck in North Sea pic.twitter.com/MuHl2ujY2Q— ShamelNews (@NewsShamel) 19 апреля 2019 г.
Аномалия помогла найти затонувший 500-летний корабль
На нем хранится очень ценный груз.
На нем хранится очень ценный груз.
Спасатели, разыскивающие на дне Северного моря затонувшие контейнеры, обнаружили 500-летнее голландское судно с огромным грузом меди.
Чтобы найти стальные контейнеры, которые упали с контейнеровоза MSC Zoe во время шторма в январе, они использовали бортовой гидролокатор. Сонар обнаружил неизвестный объект к северу от голландского острова Терсхеллинг. Спасатели восприняли сигнал аппарата как аномалию, но решили проверить координаты.
Вместо контейнера они обнаружили несколько хорошо сохранившихся бревен с корабля XVI века и почти 4700 кг драгоценного груза — медных пластин.
30-метровое судно было построено в 1540-х годах. В это время в Северной Европе на смену кораблям клинкерной постройки приходили судна нового типа, когда строился каркас с последующей «гладкой» обшивкой досками.
Археологи считают, что корабль шел из Балтийского моря и направлялся в Антверпен. Клеймо на медных пластинах показало, что они были произведены богатой семьей Фуггеров в Германии. Голландские города (Антверпен в то время принадлежал Нидерландам) первыми в Европе перешли на медные монеты как альтернативу золоту и серебру.
Морские археологи надеются совершить первые погружения на затонувший корабль уже этим летом. До тех пор за местом давнего кораблекрушения наблюдает голландская береговая охрана.
Анна Лысенко
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