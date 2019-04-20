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09:05 (мск), источник: Интерфакс

Запуск грузового корабля Dragon к МКС перенесли

Москва. 20 апреля. INTERFAX.RU — Очередной грузовой космический корабль Dragon американской компании SpaceX планируется отправить к Международной космической станции (МКС) 30 апреля, сообщило Национальное управление по аэронавтики и исследованию космического пространства США (NASA).

Источник: Reuters

Первоначально запуск американского «грузовика» должен был состояться 25 апреля, затем он был перенесен на сутки.

Американское космическое агентство отметило, что «корабль Dragon и ракета-носитель Falcon 9 были готовы и к более раннему запуску, однако 30 апреля является наиболее приемлемой датой как для NASA, так и для компании SpaceX в связи ограниченными возможностями МКС и орбитальной механики».

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«Запуск космического корабля Dragon компании SpaceX планируется осуществить 30 апреля в 04:22 по восточноамериканскому времени (11:22 мск) ракетой-носителем Falcon 9 с 40-го космического стартового комплекса на авиабазе Кейп-Канаверал во Флориде», — говорится в сообщении.

В нем отмечается, что компания SpaceX воспользуется этим промежутком времени для проведения дополнительных проверок систем корабля перед предстоящим запуском.

Стыковка корабля с МКС будет осуществляться путем захвата «грузовика» дистанционной рукой-манипулятором Canadarm-2 МКС и последующим присоединением его к американскому сегменту станции — модулю Harmony. В составе МКС корабль Dragon пробудет в течение месяца.

Это будет уже 17-я миссия грузового космического корабля Dragon к МКС в рамках коммерческого контракта NASA с компанией SpaceX по снабжению станции.

Как сообщало NASA, в 14:31 мск в пятницу с МКС успешно состыковался выведенный на орбиту Земли американский грузовой космический корабль Cygnus.

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Cygnus доставил на МКС около 3,5 тонн груза, в том числе продовольствие, а также оборудование и материалы для проведения десятков научных исследований. Среди прочего он впервые привез на МКС живые организмы — 40 лабораторных мышей, а также мини-робота Astro B, который будет использоваться для помощи экипажу при проведении различных экспериментов.

Грузовой корабль был запущен на орбиту ракетой-носителем Antares, стартовавшей в среду в 23:46 мск с космодрома Уоллопс в штате Вирджиния. Запуск был осуществлен в рамках коммерческого контракта NASA с корпорацией Northrop Grumman, которой принадлежит ракета-носитель и автоматический грузовой космический корабль.

В настоящее время экипаж МКС состоит из российских космонавтов Олега Кононенко и Алексея Овчинина, американских астронавтов Энн Макклейн, Кристины Кох и Ника Хейга и канадского астронавта Давида Сен-Жака.

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