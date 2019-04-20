Шотландские пенсионеры стали рисовать граффити (фото)
Они разрушают стереотип, что это искусство молодых.
Они разрушают стереотип, что это искусство молодых.
16 пенсионеров из Шотландии вышли на улицы Абердина с баллончиками краски, чтобы разрисовать городские стены.
Они стали участниками фестиваля уличного искусства Nuart Aberdeen. Предварительно пожилые люди прошли трехдневный
«Пожилые люди просто хотели бы делать то же, что делают молодые, и это прекрасная возможность», — говорит одна из участниц, 68-летняя Пел Кэмерон.
Посещающие занятия узнают историю и теорию граффити, сами изготавливают трафареты. Некоторые из них приходят на
Родригес запустила первые подобные курсы в Лиссабоне в 2012 году. С тех пор она создала более 43 классов граффити для пенсионеров по всему миру. Художница утверждает, что такие занятия повышают самооценку пожилых людей и помогают им не чувствовать себя одинокими.
Анна Лысенко
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