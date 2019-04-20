Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Зеленский на дебатах высказался о Путине
Водитель оригинально объяснил полиции, почему превысил скорость
Новости о катастрофах раскрутили маховик тревоги и стресса
Опасно для жизни: какую рыбу ни в коем случае нельзя брать
Американцу грозит смертная казнь в Таиланде за дом на воде
Сотня нежданных ХиросимПочему астероидные взрывы в сотни килотонн случаются над нашими головами так внезапно
42-летнюю Викторию Исакову поздравляют с беременностью
«Детей я не отдам!»: Григорьев-Апполонов прокомментировал расставание с женой
«Ее боялись все»: многодетная мать держала в страхе город
Врачи не поверили глазам: ребенок родился "пьяным"
«Я не конфетка, чтобы всем нравится». Хабиб атакует UFC
Жена футболиста осудила чиновников
Умер Алексей Кадочников
Умерла Ксения Успенская
Жуть: как выглядит самое большое кладбище кораблей в мире (фото)
Из космоса прислали необычный снимок Земли (фото)
Россиянам посоветовали безотлагательно покупать жилье
В Москве возведут 40-этажный дом по реновации
Фоторепортажи
36Пожар в соборе Парижской Богоматери
20Фоторепортаж с научного предприятия «Звезда»
10:52 (мск), источник: Новости Mail.ru

Шотландские пенсионеры стали рисовать граффити (фото)

Они разрушают стереотип, что это искусство молодых.

16 пенсионеров из Шотландии вышли на улицы Абердина с баллончиками краски, чтобы разрисовать городские стены.

Во время загрузки произошла ошибка.

Они стали участниками фестиваля уличного искусства Nuart Aberdeen. Предварительно пожилые люди прошли трехдневный мастер-класс по граффити Lata-65, организованный специально для тех, кому исполнилось 65 и больше.

«Пожилые люди просто хотели бы делать то же, что делают молодые, и это прекрасная возможность», — говорит одна из участниц, 68-летняя Пел Кэмерон.

Посещающие занятия узнают историю и теорию граффити, сами изготавливают трафареты. Некоторые из них приходят на мастер-класс с предубеждениями. Но любить граффити не обязательно, говорит Лара Родригес, организатор курсов: «Мы просто хотим, чтобы люди понимали, что видят на улице».

Во время загрузки произошла ошибка.

Родригес запустила первые подобные курсы в Лиссабоне в 2012 году. С тех пор она создала более 43 классов граффити для пенсионеров по всему миру. Художница утверждает, что такие занятия повышают самооценку пожилых людей и помогают им не чувствовать себя одинокими.

Во время загрузки произошла ошибка.
Во время загрузки произошла ошибка.
Во время загрузки произошла ошибка.
Во время загрузки произошла ошибка.

Анна Лысенко

Читайте также

Чем закончились дебаты Зеленского и Порошенко в «Олимпийском»
Семейные доходы руководства ЦБ выросли на 22%
«Белнефтехим» заявил о резком ухудшении качества нефти из России
Турция готова приобрести истребители Су-57 в случае санкций США
Математик три месяца искал одинаковые конфеты в пачках Skittles
В Бельгии расцвел «синий лес» (видео)
Россиянам напомнили о грядущих длинных выходных
Спорт
Невероятный Капризов. Пять главных звезд ЦСКА Они принесли ЦСКА Кубок Гагарина
Hi-Tech
В Индийском океане нашли «сумеречную зону» Она расположенна на глубине от 130 до 300 метров.
Авто
УАЗ сделал очень внедорожный «Хантер»: фото и цены На этом автомобиле можно отправляться в любые экспедиции. Да и цвет у него что надо!
Кино
Умерла Ирина Цывина Актриса, вдова Евгения Евстигнеева скончалась в возрасте 55 лет
Недвижимость
Россиянам посоветовали безотлагательно покупать жилье
Сбербанк: люди готовы переплачивать за квартиры с гарантией
Дачная реформа. Что изменится в наступающем сезоне
Выживет ли Нотр-Дам после пожара?
Дети
42-летнюю Викторию Исакову поздравляют с беременностью Поклонники артистки считают, что она ждет ребенка (фото)
Леди
Главные наряды ММКФ: Боярская и другие на красной дорожке Многие звезды приехали на премию (фото)
Все о ремонте
Почему быт портит интерьер и как это исправить? 
Как самостоятельно обновить интерьер, если он перестал нравиться
5 умных способов сэкономить на оформлении гостиной
Что не так с вашей кроватью или спальней
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь