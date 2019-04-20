В двигателе австралийского самолета завелась сова (фото)
Ее успели спасти до взлета.
Ее успели спасти до взлета.
Сотрудники аэропорта в Сиднее спасли сову, уснувшую между лопастями самолета бюджетной авиакомпании Virgin Australia Airlines.
Птицу заметил пилот перед подготовкой борта ко взлету. Сову осторожно достали и показали ветеринарам на предмет травм. После осмотра животное выпустили на свободу.
В августе 2017 года сова попала в двигатель самолета Ан-148, летевшего из Пензы в Сочи. На борту находилось около 80 пассажиров. Экипажу удалось посадить лайнер на одном рабочем двигателе.
В начале апреля в аэропорту Пальма на испанском курорте Майорка самолет был вынужден затормозить на взлете, чтобы не задавить фламинго, разгуливающего по
Анна Лысенко
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