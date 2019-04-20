Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Зеленский на дебатах высказался о Путине
Водитель оригинально объяснил полиции, почему превысил скорость
Джанабаева откровенно рассказала о подросших сыновьях от Меладзе
«Словно девочка-школьница»: Подольская показала фото без макияжа
Американцу грозит смертная казнь в Таиланде за дом на воде
Сотня нежданных ХиросимПочему астероидные взрывы в сотни килотонн случаются над нашими головами так внезапно
42-летнюю Викторию Исакову поздравляют с беременностью
«Детей я не отдам!»: Григорьев-Апполонов прокомментировал расставание с женой
Выяснилось, почему Норкина не зовут обратно в эфир
Почему говорят об убийстве: как погибла Цывина
«Я не конфетка, чтобы всем нравится». Хабиб атакует UFC
Жена футболиста осудила чиновников
Партийный глянец: почему Vogue игнорирует Меланию Трамп
Богатейшие женщины России-2019 из рейтинга Forbes
Жуть: как выглядит самое большое кладбище кораблей в мире (фото)
Из космоса прислали необычный снимок Земли (фото)
Американцу грозит смертная казнь в Таиланде за дом на воде
Что делать с кухонными гаджетами из СССР
Фоторепортажи
6До и после пожара: как изменился Собор Парижской Богоматери
20Фоторепортаж с научного предприятия «Звезда»
13:29 (мск), источник: Lenta.Ru

Адель объявила о расставании с мужем

Британская певица Адель рассталась со своим супругом, бизнесменом Саймоном Конекки. Об этом сообщает Associated Press.

Источник: AFP 2019

Представители артистки подтвердили эту информацию. Чета собирается и дальше «воспитывать сына с любовью». Раскрывать причины расставания они не намерены и просят с уважением относиться к их частной жизни.

Видео
Эмбер Херд назвала Джонни Деппа монстром

Адель начала встречаться с Конекки в 2011 году. Спустя год у пары родился сын — Анжело.

Певица и предприниматель поженились на закрытой церемонии в своем особняке в Лос-Анджелесе в марте 2017. Брак с Адель был для Конекки вторым, ранее он уже был женат на стилисте Клэри Фишер. Бизнесмен является соучредителем марки бутилированной воды Life Water в Великобритании. Компания в том числе обеспечивает чистой водой население в нуждающихся странах.

Адель — лауреат «Грэмми», Brit Awards, American Music Awards и премии «Оскар» за саундтрек к фильму бондианы «007: Координаты “Скайфолл”». В 2014 году ее заслуги отметили и на государственном уровне: певица была удостоена ордена Британской империи за вклад в развитие культуры и искусства. В конце 2018 года звезда заявила, что решила больше не выступать с концертами, потому что пение и гастроли не приносят ей удовольствия.

 Россиянин сел в машину и взорвался. Видео
Зеленский рассказал, что думает о Путине
Россия обсудила с Асадом свое участие в восстановлении Сирии
В штабе Зеленского объяснили слова о повстанцах в ЛНР и ДНР
Россиянам напомнили о грядущих длинных выходных
Медведев распорядился оказать помощь пострадавшим в Забайкалье
У Израиля нашелся способ обмануть С-300
Номер Медведевой в латексной юбке сравнили с порно
Шпаргалка Зеленского на русском рассмешила пользователей Cети
Спорт
Невероятный Капризов. Пять главных звезд ЦСКА Они принесли ЦСКА Кубок Гагарина
Hi-Tech
В Индийском океане нашли «сумеречную зону» Она расположенна на глубине от 130 до 300 метров.
Авто
УАЗ сделал очень внедорожный «Хантер»: фото и цены На этом автомобиле можно отправляться в любые экспедиции. Да и цвет у него что надо!
Кино
Умерла Ирина Цывина Актриса, вдова Евгения Евстигнеева скончалась в возрасте 55 лет
Недвижимость
Россиянам посоветовали безотлагательно покупать жилье
В Италии начали продавать дома по доллару. Но все не так просто
Дачная реформа. Что изменится в наступающем сезоне
Россияне смогут сэкономить на отдыхе у моря в майские праздники
Дети
42-летнюю Викторию Исакову поздравляют с беременностью Поклонники артистки считают, что она ждет ребенка (фото)
Леди
Главные наряды ММКФ: Боярская и другие на красной дорожке Многие звезды приехали на премию (фото)
Все о ремонте
Почему быт портит интерьер и как это исправить? 
5 умных способов сэкономить на оформлении гостиной
9 примеров организации кабинета в гостиной или спальне
Маленький дачный дом на берегу озера
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь