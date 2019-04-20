Адель объявила о расставании с мужем
Британская певица Адель рассталась со своим супругом, бизнесменом Саймоном Конекки. Об этом сообщает Associated Press.
Британская певица Адель рассталась со своим супругом, бизнесменом Саймоном Конекки. Об этом сообщает Associated Press.
Представители артистки подтвердили эту информацию. Чета собирается и дальше «воспитывать сына с любовью». Раскрывать причины расставания они не намерены и просят с уважением относиться к их частной жизни.
Адель начала встречаться с Конекки в 2011 году. Спустя год у пары родился сын — Анжело.
Певица и предприниматель поженились на закрытой церемонии в своем особняке в
Адель — лауреат «Грэмми», Brit Awards, American Music Awards и премии «Оскар» за саундтрек к фильму бондианы «007: Координаты “Скайфолл”». В 2014 году ее заслуги отметили и на государственном уровне: певица была удостоена ордена Британской империи за вклад в развитие культуры и искусства. В конце 2018 года звезда заявила, что решила больше не выступать с концертами, потому что пение и гастроли не приносят ей удовольствия.