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01:07 (мск), источник: Daily Storm

Общественники потребовали не чиповать россиян

Сбор персональных данных граждан приведет к созданию системы «тотального контроля» за населением, считают деятели.

Источник: AP 2019

Участники конференции «Принудительная оцифровка личности или свобода человека» в Москве подписали резолюцию, в которой потребовали не разрешать удаленную биометрическую идентификацию и аутентификацию россиян, чипирование населения, и уничтожение личной и семейной тайны. Среди подписавших документ — представители патриотических объединений, родительских организаций и Русской православной церкви. Резолюцию планируют направить президенту Владимиру Путину, депутатам Госдумы, членам Совета Федерации и патриарху Кириллу.

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По мнению организаторов конференции, закон «О внесении изменений в ФЗ «Об индивидуальном учете в системе обязательного пенсионного страхования» превратит СНИЛС в пожизненный номер-идентификатор человека, который дает доступ ко всей его личной информации, пишет РБК со ссылкой на участников конференции.

Они потребовали запретить идентификацию граждан при помощи номеров и биометрических данных, а также гарантировать отказавшимся от автоматизированной обработки данных гражданам предоставление государственных и других услуг.

В резолюции указано, что подписавшие ее выступают против внедрения системы тотального электронного контроля за населением, удаленной биометрической идентификации и аутентификации россиян, «чипирования населения, уничтожения личной и семейной тайны», а также «передачи государственных функций банкам и другим коммерческим структурам». Документ представило объединение «Комитет защиты персональных данных».

Когда банковская власть получает о человеке тотальный объем информации, то она обязательно будет использовать его для власти.
Всеволод Чаплин
протоиерей
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«Молодые люди будут бояться спорить с этой системой, а пожилые будут просто вычеркнуты из жизни», — уточнил причину создания документа протоиерей Всеволод Чаплин. Он подчеркнул, что согласно конституции, гражданин РФ должен знать, какие данные о нем собираются и иметь возможность ими управлять. При этом сейчас давать согласие на обработку данных необходимо для получения базово необходимых услуг, в том числе медицинского обслуживания или выплаты пенсии, отметил Чаплин.

Среди национальных проектов России, которые должны быть реализованы к 2024 году, значится введение в оборот электронных паспортов граждан РФ. Как сообщают СМИ, электронный паспорт будет представлять собой пластиковую карту с электронным чипом, на который будут записаны не только основные данные о гражданине, но и информация о СНИЛС и водительском удостоверении. Подготовка к переходу с бумажного паспорта на электронный началась еще в 2013 году. Ожидалось, что выпуск электронных паспортов начнется в 2016 году и закончится в 2030-м, позже сроки несколько раз сдвигались. По предварительным подсчетам, проведение реформы обойдется в 114,4 миллиарда рублей.

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