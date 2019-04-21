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00:19 (мск), источник: Коммерсантъ

Россияне добились компенсаций морального вреда почти на 3 млрд рублей в 2018 году

Граждане РФ в прошлом году добились выплат компенсаций морального вреда на рекордную сумму — почти 3 млрд руб.

Источник: РИА "Новости"

Согласно данным Судебного департамента при Верховном суде, на которые ссылается ТАСС, в 2018 году суды удовлетворили частично или полностью 15,8 тыс. исков о моральной компенсации в связи с причинением вреда жизни и здоровью граждан, присудив к выплате 2,7 млрд руб.

В 2016 году эта сумма была почти втрое ниже (1,02 млрд руб.), а в 2017 году она составила 2,5 млрд руб.

Речь идет о выплатах пострадавшим и родственникам погибших в ДТП, при несчастных случаях на производстве, нарушениях при оказании платных медуслуг и так далее.

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