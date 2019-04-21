Россияне добились компенсаций морального вреда почти на 3 млрд рублей в 2018 году
Граждане РФ в прошлом году добились выплат компенсаций морального вреда на рекордную сумму — почти 3 млрд руб.
Граждане РФ в прошлом году добились выплат компенсаций морального вреда на рекордную сумму — почти 3 млрд руб.
Согласно данным Судебного департамента при Верховном суде, на которые ссылается ТАСС, в 2018 году суды удовлетворили частично или полностью 15,8 тыс. исков о моральной компенсации в связи с причинением вреда жизни и здоровью граждан, присудив к выплате 2,7 млрд руб.
В 2016 году эта сумма была почти втрое ниже (1,02 млрд руб.), а в 2017 году она составила 2,5 млрд руб.