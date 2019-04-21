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10:22 (мск), источник: Известия

Похитители естества: как девушек в Киргизии принуждают к свадьбе

Почему создание семьи в Средней Азии начинается с преступления.

Источник: РИА "Новости"

Кольца, белоснежная фата, платье «как у принцессы», а рядом он — любимый и единственный. Многие девушки именно так представляют свою свадьбу. Однако самый счастливый день в жизни для жительниц Киргизии часто превращается в кошмар. В республике по-прежнему популярна кража невесты. После похищения будущих жен бьют и насилуют. В стране пытаются бороться с позорным явлением: в апреле Бишкек принял поправки в Уголовный кодекс.

Похитителям теперь грозит 10 лет лишения свободы и большой штраф.

«Известия» разбирались в том, помогут ли новшества одолеть жестокое обращение с женщинами.

Хватай и беги

Похищение невесты в Киргизии называется ала качуу («хватай и беги»). Некоторые инциденты являются постановочными, однако большинство происходит против воли девушек. Романтичного в этом обычае не так много: со своими избранницами женихи обращаются хуже, чем с домашними животными.

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Некоторые девушки готовы делиться своими историями. Айгуль из Таласской области говорит, что ее похитили в день рождения отца.

— Это было 19 сентября. Я ушла с работы пораньше, чтобы подготовиться. На улице увидела автомобиль соседа. Он сказал, что моя тетя послала его, чтобы помочь. Я без раздумий села в машину: была молодая и наивная… Осознав, что происходит, стала вырываться, но он велел водителю свернуть в сторону села. В машине было еще два его друга. Они смеялись и говорили: «Ты никуда не денешься, сиди тихо!» Сначала крепко держали меня, а потом выволокли из машины, — рассказывает девушка.

По ее словам, в чужом доме она плакала без перерыва.

— Через несколько дней мои родители согласились на этот брак. Но я всё не могла поверить, что действительно должна выйти за него замуж. Затем провели нике (обряд бракосочетания. — Ред.), и мне надо было идти с ним в постель. Он сделал всё силой, а потом я потеряла сознание. Его родственницы умыли мне лицо и отпоили горячим чаем с малиновым вареньем, — вспоминает Айгуль.

Она добавляет, что испытывала к мужчине страх и отвращение.

— Когда мы переехали в город, он насиловал меня снова и снова. Позже я узнала, что за два дня до моего похищения он украл другую девушку, но та сумела сбежать. Ему было стыдно перед родней — требовалось скорее привести в дом любую другую невесту, потому что всё было готово к свадьбе, — объясняет девушка, которой позже всё-таки удалось уйти от ненавистного мужа.

Простыня с кровью

Ежедневно в Киргизии похищают до 30 женщин, за год похищают около 10 тыс. невест. Примерно 20% всех браков в республике создаются путем ала-качуу.
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В сельской местности похищение предваряет 60% браков. По данным ООН, в республике 13,8% женщин в возрасте до 24 лет принудительно выдавались замуж.

Схема всегда примерно одинаковая. Жених и его друзья хватают девушку на улице, заталкивают в машину и увозят в дом похитителя. Дома родственники мужчины уговаривают девушку остаться, убеждая ее, что это киргизская традиция и «так происходит со всеми». Если она собирается уйти, то часто самая пожилая женщина ложится на пороге. Переступить через нее у киргизов означает стать проклятой.

Девушка может сохранять связь с внешним миром. Например, ей могут позволить позвонить родителям. Те, однако, не спешат на помощь, а тоже уговаривают остаться, чтобы «не позорить семью».

Они напоминают, что бесчестьем считается провести женщине хотя бы ночь вне дома.

Убеждают, что вряд ли найдется мужчина, который на ней женится после похищения. Многие родители принимают подарки и денежное вознаграждение от родственников похитителя и соглашаются на брак.

Иногда, впрочем, родственники обращаются в правоохранительные органы. Те, однако, реагируют без энтузиазма. Многие милиционеры считают похищение невинной шалостью и даже народной традицией, поэтому относятся к людям, подающим заявление, несерьезно: насмехаются, грубят, оказывают психологическое давление.

По данным МВД страны, в правоохранительные органы за последние пять лет поступило 895 заявлений, но в 727 случаях из них уголовные дела возбуждены не были.

В первые дни после похищения жених должен заняться со своей жертвой сексом — сделать ее «своей». Если девушка сопротивляется, то мужчина ее насилует. Обычно родственницы жениха выжидают окончания полового акта. После этого они вывешивают во дворе простыню со следами крови, демонстрируя, что похищенная была девственницей.

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При этом кровь при первом половом акте выделяется далеко не всегда. Если красных отметин нет, то девушку могут вернуть родителям. Поддержки она, как правило, не находит даже в своей семье, так как ее подозревают в распутстве. Если девственность не подвергается сомнению, то похититель и жертва создают семью. Такие браки часто не регистрируются официально, а потому женщины даже с ребенком на руках в случае прекращения отношений лишаются любых прав на имущество и других гарантий.

Нож для невесты

Интересно, что традиционным такой способ создания семьи назвать нельзя. Киргизский историк Элери Битикчи указывает, что в норме браки заключались по договоренности между родителями жениха и невесты. Если парень и девушка влюблялись друг в друга, сбегали и женились против воли родителей, но по обоюдному согласию, это называлось ала качуу.

Для насильственных похищений применялся иной термин — зордук. Этим же словом обозначалось изнасилование.

Рассуждения экспертов, впрочем, мало влияют на общественное мнение. Всколыхнула Киргизию трагедия, которая произошла в мае 2018 года. Тогда в Жайылском районе на севере страны 30-летний водитель маршрутки Марс Бодошев вместе с друзьями подкараулил 19-летнюю Бурулай Турдалиеву. Девушку затолкали в машину, но родители сразу обратились в милицию. Похитителей задержали, доставили в РОВД, но там почему-то оставили наедине с девушкой.

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— Когда мы приехали в милицию, нам сообщили, что Марс ее зарезал. Когда я омывала Бурулай, я увидела на ее теле четыре ножевых ранения: на спине, у горла и на грудной клетке. Убийца ножом вырезал буквы «Н+Б». На «Н» начинается имя жениха, которого любила Бурулай и за которого собиралась замуж, — рассказала сестра погибшей.

Суд приговорил Бодошева к 20 годам в колонии строгого режима с конфискацией имущества. Также было уволено руководство отдела МВД, где убили Бурулай. В Бишкеке прошел митинг против ала-качуу девушек. Законодатели задумались об ужесточении наказания за похищение.

Поправки в Уголовный кодекс внесли в начале апреля нынешнего года. Лица, вынуждающие несовершеннолетних девушек вступить в брак, заплатят штраф в размере 200 тыс. сомов (более $3 тыс.). Максимальное наказание за похищение девушек теперь составляет 10 лет лишения свободы.

Интересно, что даже эти изменения не позволили невестам стать ценнее домашнего скота. За его кражу в Киргизии полагается 11 лет лишения свободы.
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В предыдущий раз законодательство, карающее ала-качуу, ужесточили в 2013 году. К искоренению проблемы это не привело.

Отношение к обычаю в киргизском обществе остается лояльным. Считается, что благодаря им свадьбы обходятся дешевле, экономится время на ухаживание. Ала-качуу романтизируется в массовой культуре. Зимой 2019 года на главном телеканале страны КТРК транслировался сериал «Акшоола». По сюжету одну из героинь украли. После уговоров, рассуждений о «женском счастье» она осталась жить с похитителем. Широко разошлась также лента «Боз салкын» («Светлая прохлада»), в которой кража приводит к счастливому браку. Фильмы играют большую роль в популяризации похищений.

 Похитители естества: как девушек в Киргизии принуждают к свадьбе
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