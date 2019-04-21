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04:29 (мск), источник: Известия

Илон Маск пообщался с подписчиками по-русски

Американский миллиардер, основатель компаний SpaceX и Tesla Илон Маск снова заговорил на русском языке в своем Twitter.

Источник: Reuters

Так, один из русскоговорящих подписчиков поинтересовался: не связана ли деятельность Маска по исследованию космоса с желанием «привезти на Землю инопланетян, которые нас поработят».

На это изобретатель задал встречный вопрос.

«Где инопланетяне?» — написал Маск по-русски.

Один из пользователей выдвинул свою версию о месте обитания внеземной жизни.

«Инопланетяне живут на Марсе под землей, они прячутся. И это они сломали марсоход Opportunity, когда он подобрался слишком близко», — написал Wenger.

«Вот где собака зарыта», — прокомментировал Маск.

Также американский бизнесмен блеснул знаниями русских фразеологизмов, ответив на слова одного из подписчиков: «говорят, что кур доят».

Ранее Маск уже писал по-русски в соцсетях. 3 марта, он поблагодарил пользователей на русском языке за поздравления после удачной стыковки корабля Dragon 2 к МКС.

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