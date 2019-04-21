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04:20 (мск), источник: Известия

Немецкую подлодку времен Второй мировой нашли у берегов России

Предположительно, неизвестная подлодка времен Великой Отечественной войны найдена у побережья Карского моря на полуострове Таймыр. Об этом сообщили в Русском географическом обществе (РГО).

Источник: AFP 2019

По словам исследователя Игоря Чапалова, сейчас уточняются точные координаты обнаруженного объекта, а в рамках экспедиции «Мы идем в Арктику» будет организован поиск субмарины.

Нами принято решение задействовать в экспедиции «Мы идем в Арктику» еще и гидросамолет-амфибию Ч-29 для решения задач по поиску и установлению точных координат подводного объекта.
Игорь Чапалов
исследователь (цитата по т/к "Звезда")

По данным РГО, немцы могли вывести подлодку на мель и покинуть ее, при этом люк задраен.

Экспедиция, в состав которой войдут 15 специалистов, стартует в середине мая в Красноярском крае.

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