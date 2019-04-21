Немецкую подлодку времен Второй мировой нашли у берегов России

По словам исследователя Игоря Чапалова, сейчас уточняются точные координаты обнаруженного объекта, а в рамках экспедиции «Мы идем в Арктику» будет организован поиск субмарины.
Нами принято решение задействовать в экспедиции «Мы идем в Арктику» еще и гидросамолет-амфибию Ч-29 для решения задач по поиску и установлению точных координат подводного объекта.
Игорь Чапаловисследователь (цитата по т/к "Звезда")
По данным РГО, немцы могли вывести подлодку на мель и покинуть ее, при этом люк задраен.
Экспедиция, в состав которой войдут 15 специалистов, стартует в середине мая в Красноярском крае.