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05:44 (мск), источник: РИА Новости

Православные верующие отмечают Вербное воскресенье

МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. Православные христиане отмечают в воскресенье праздник Входа Господня в Иерусалим (Вербное воскресенье), который традиционно наступает за неделю до Пасхи и предваряет собой Страстную неделю — воспоминания о страданиях и крестной смерти Иисуса Христа.

Источник: РИА Новости

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершит в этот день Божественную литургию в храме Христа Спасителя, сообщили в пресс-службе предстоятеля.

Вход Господень в Иерусалим — одно из главных событий последних дней земной жизни Спасителя, которое описывают все четыре евангелиста.

По их повествованию, Иисус перед своим последним посещением древнего города воскресил праведного Лазаря, жившего в селении Вифания и скончавшегося за четыре дня до прихода туда Господа.

Весть об этом чуде быстро разнеслась по окрестностям, и когда Христос через несколько дней въезжал на молодом ослике в Иерусалим, люди приветствовали его как царя, выстилая его путь одеждами и пальмовыми ветвями. Тогда же, после воскрешения Лазаря, первосвященники и фарисеи приняли окончательное решение убить Иисуса.

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Через несколько дней после того, как горожане торжественно встретили Христа, он ими же был распят. В Церкви этот факт объясняют тем, что иудеи ожидали исключительно земного царя, который освободит их от господства римлян и установит свои порядки. Мессия в их понимании был могущественный правитель, с которым израильский народ стал бы непобедимым. Они не были готовы и не хотели принять то, что Христос будет призывать человека к самосовершенствованию и борьбе со злом внутри самого себя, обращать главное внимание на достижение «Царства Небесного».

В это воскресенье, как и накануне вечером, верующим раздают в храмах распустившиеся вербные ветки — в России они заменяют пальмовые ветви, которыми приветствовали Господа жители Иерусалима. Освященные в этот день на службе вербы принято хранить в течение всего года и украшать ими иконы в доме.

Источник: РИА "Новости"
До упразднения патриаршества Петром I в Вербное воскресенье на Руси издревле совершался обряд «шествия на осляти».

Патриарх в полном облачении восседал на коне, символизировавшем ослика, на котором въехал в Иерусалим Христос. Процессия двигалась от Успенского собора Кремля через Спасские ворота на Красную площадь к Покровскому собору и Лобному месту, а затем снова через Спасские ворота к Успенскому собору, патриаршего коня, наряженного ослом, вел под уздцы сам царь.

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