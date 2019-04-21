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06:32 (мск), источник: ТАСС

СМИ: при испытании двигателей корабля Crew Dragon возникли неполадки

НЬЮ-ЙОРК, 21 апреля. /ТАСС/ — По данным Space News, нештатная ситуация произошла во время последнего теста двигателей.

Источник: AFP 2019

Нештатная ситуация возникла в субботу при проведении в штате Флорида огневых испытаний двигателей корабля Crew Dragon компании SpaceX. Об этом сообщили ее представители нескольким СМИ, в том числе изданию Space News.

Инцидент произошел на космодроме на мысе Канаверал. По словам представителя SpaceX, сотрудники компании произвели «серию испытаний двигателей Crew Dragon».

Как уточнил сотрудник SpaceX, «первоначальные тесты были осуществлены успешно, однако последний привел к аномальной ситуации» на площадке для проведения испытаний.
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В компании уточнили, что ее специалисты во взаимодействии с коллегами из NASA выясняют причины произошедшего. В SpaceX пока не ответили на запрос ТАСС о предоставлении подробностей.

Издание приводит также слова представителя базы ВВС США на мысе Канаверал, который уточнил, что при инциденте никто не пострадал. Как говорится в публикации, по словам свидетелей, над космодромом были видны клубы дыма.

Как отмечает Space News, компания, вероятнее всего, проводила огневые испытания разработанных ею двигателей SuperDraco. Они установлены на Crew Dragon.

SpaceX 2 марта осуществила запуск к Международной космической станции корабля Crew Dragon в беспилотном режиме. 3 марта он впервые пристыковался к орбитальному комплексу. Отстыковка состоялась 8 марта. Корабль после спуска на парашюте приводнился в Атлантическом океане.

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