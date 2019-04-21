СМИ: при испытании двигателей корабля Crew Dragon возникли неполадки
Нештатная ситуация возникла в субботу при проведении в штате Флорида огневых испытаний двигателей корабля Crew Dragon компании SpaceX. Об этом сообщили ее представители нескольким СМИ, в том числе изданию Space News.
Инцидент произошел на космодроме на мысе Канаверал. По словам представителя SpaceX, сотрудники компании произвели «серию испытаний двигателей Crew Dragon».
В компании уточнили, что ее специалисты во взаимодействии с коллегами из NASA выясняют причины произошедшего. В SpaceX пока не ответили на запрос ТАСС о предоставлении подробностей.
Издание приводит также слова представителя базы ВВС США на мысе Канаверал, который уточнил, что при инциденте никто не пострадал. Как говорится в публикации, по словам свидетелей, над космодромом были видны клубы дыма.
Как отмечает Space News, компания, вероятнее всего, проводила огневые испытания разработанных ею двигателей SuperDraco. Они установлены на Crew Dragon.
SpaceX 2 марта осуществила запуск к Международной космической станции корабля Crew Dragon в беспилотном режиме. 3 марта он впервые пристыковался к орбитальному комплексу. Отстыковка состоялась 8 марта. Корабль после спуска на парашюте приводнился в Атлантическом океане.