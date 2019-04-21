Принца Гарри и Меган Маркл на несколько лет отправят в Африку
Принц Гарри и Меган Маркл могут переехать в Африку после рождения их первого ребенка, сообщает The Sun.
Принц Гарри и Меган Маркл могут переехать в Африку после рождения их первого ребенка, сообщает The Sun.
Букингемский дворец может на
Во дворце хотят найти специальную роль для Гарри, поскольку его старший брат Уильям начинает готовиться к тому, чтобы стать королем. Кроме того, отъезд четы избавит их от конфликтов в королевской семье: ходят слухи, что у Гарри и Маркл испортились отношения с Уильямом и его женой Кейт Миддлтон.
Решение о том, где будут жить Гарри и Меган Маркл, может быть принято не ранее 2020 года. Среди вариантов — Лесото, Ботсвана, Малави и ЮАР. Букингеский дворец обсудит с правительством финансирование пребывания и безопасности пары за рубежом.