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09:58 (мск), источник: Новости Mail.ru

Голландец создал портреты опасных змей (фото)

Фотограф посещает самые отдаленные места планеты.

Голландский фотограф и путешественник Маттейс Кайперс создал серию снимков змей, ядовитых лягушек, хищных ящериц и других опасных существ.

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Тонкохвостый лазающий полоз

Его фото и видео регулярно используют ведущие мировые СМИ: National Geographic, BBC, Netflix, The Guardian, Time Magazine, Discovery Channel и другие.

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Королевская кобра

С детства влюбленный в мир животных, Маттейс бросил школу и отправился на Мадагаскар, чтобы фотографировать дикую природу. За 27 лет практики он стал одним из немногих фотографов во всем мире, кто владеет такой впечатляющей подборкой: Маттейс сфотографировал больше 1500 видов рептилий и амфибий.

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Хамелеон

В серии снимков «Холодный инстинкт» Маттейс пытается преодолеть распространенные стереотипы. Он хочет, чтобы люди перестали воспринимать этих уникальных существ как нечто «противное» и «злое». Для этого он снимает животных крупным планом на черном фоне, чтобы ничто не отвлекало взгляд зрителя от их естественной красоты.

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Варан

Фотограф посещает самые отдаленные места планеты — от лесов Камеруна до острова Комодо. С собой он возит две портативные студии со специальным оборудованием для съемки.

Жена и две дочери Маттейса разделяют его страсть к экзотическим животным: дома у фотографа живут несколько змей.

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Исполинская ящерица
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Капская кобра
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Ателоп
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Aplopeltura Boa
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Antonia Graminea
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Pantherophis Guttata

Анна Лысенко

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