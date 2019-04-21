Голландец создал портреты опасных змей (фото)
Фотограф посещает самые отдаленные места планеты.
Фотограф посещает самые отдаленные места планеты.
Голландский фотограф и путешественник Маттейс Кайперс создал серию снимков змей, ядовитых лягушек, хищных ящериц и других опасных существ.
Его фото и видео регулярно используют ведущие мировые СМИ: National Geographic, BBC, Netflix, The Guardian, Time Magazine, Discovery Channel и другие.
С детства влюбленный в мир животных, Маттейс бросил школу и отправился на Мадагаскар, чтобы фотографировать дикую природу. За 27 лет практики он стал одним из немногих фотографов во всем мире, кто владеет такой впечатляющей подборкой: Маттейс сфотографировал больше 1500 видов рептилий и амфибий.
В серии снимков «Холодный инстинкт» Маттейс пытается преодолеть распространенные стереотипы. Он хочет, чтобы люди перестали воспринимать этих уникальных существ как нечто «противное» и «злое». Для этого он снимает животных крупным планом на черном фоне, чтобы ничто не отвлекало взгляд зрителя от их естественной красоты.
Фотограф посещает самые отдаленные места планеты — от лесов Камеруна до острова Комодо. С собой он возит две портативные студии со специальным оборудованием для съемки.
Жена и две дочери Маттейса разделяют его страсть к экзотическим животным: дома у фотографа живут несколько змей.
Анна Лысенко
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