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13:25 (мск), источник: Новости Mail.ru

Кого и за что распинали на кресте

Православные христиане отмечают в воскресенье праздник Входа Господня в Иерусалим. Он предшествует Страстной седмице, в течение которой вспоминается Тайная вечеря, предание на суд, распятие и погребение Иисуса Христа. Издание Live Science предложило обзор научных открытий о том, когда и за какие преступления применялось распятие как форма смертной казни в древних культурах.

Источник: Reuters

Где и когда начали распинать людей

Иисус, конечно же, не был единственным человеком, которого распяли. В древности на кресте умерли тысячи людей в разных странах. Это был один из самых жестоких и позорных способов смертной казни.

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Скорее всего, практиковать распятие начали ассирийцы и вавилоняне. Оно также широко применялось персами в VI веке до нашей эры, говорится в докладе 2003 года в South African Medical Journal (SAMJ). Жертв, как правило, привязывали за ноги к дереву или столбу. Кресты не использовались до римских времен.

Из Персии практику распятия позаимствовал Александр Македонский. В IV веке до нашей эры она распространилась по всему Восточному Средиземноморью. Но римские чиновники не знали об этой форме смертной казни, пока не столкнулись с ней во время сражения с Карфагеном в ІІІ веке до нашей эры.

В течение следующих пяти сотен лет римляне совершенствовали распятие, пока Константин I не отменил его в IV веке нашей эры, пишут ученые Франсуа Ретиф и Луиза Киллиерс в отчете для SAMJ.

Учитывая, что распятие считалось позорным способом смерти, Рим старался не распинать своих собственных граждан. На кресте гибли в основном рабы, опальные солдаты, христиане, иностранцы и политические активисты.
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Практика распятия стала особенно популярной в оккупированной римлянами Святой Земле. В 4 г. до нашей эры римский полководец Вар распял 2000 евреев. В І веке нашей эры на территории современного Израиля и Палестины произошли массовые распятия, о чем свидетельствует историк Иосиф Флавий.

«Христос был распят под предлогом того, что он спровоцировал восстание против Рима наравне с фанатиками и другими политическими активистами», — пишут авторы в отчете.

Когда римские легионы распинали своих врагов, племена, населявшие империю, тоже не теряли времени. Например, в 9 году нашей эры вождь германского племени Арминий распял многих побежденных солдат, сражавшихся с Варусом, а в 28 году германские соплеменники распяли римских сборщиков налогов.

Как происходило распятие

В Риме распятию предшествовало бичевание. Его не применяли только в отношении женщин, римских сенаторов и солдат. Во время бичевания человека раздевали догола, привязывали к столбу, а затем римские солдаты наносили удары по спине, ягодицам и ногам.

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Часто жертва теряла сознание во время процедуры. Внезапная смерть из-за потери крови или болевого шока не была редкостью, пишут ученые.

После этого жертву публично унижали, принуждая нести перекладину креста к месту казни. На этом издевательства не кончались. Иногда римские солдаты отрезали язык приговоренному или ослепляли его.

В Иерусалиме существовала и «милосердная» практика: нередко женщины предлагали осужденному обезболивающий напиток из вина и мирры или ладана. Затем жертву привязывали к перекладине и поднимали крест в вертикальное положение. Ноги привязывали или прибивали к столбу. Пока осужденный мучился в агонии, солдаты делили между собой его вещи.

Смерть не всегда наступала быстро: агония длилась от нескольких часов до четырех дней. Иногда солдаты ускоряли процесс, нанося распятому раны.

Когда человек на кресте умирал, члены семьи могли забрать и похоронить тело, но только после разрешения римского судьи. В противном случае труп оставляли на кресте, где он становился добычей хищных птиц.

Чтобы изучить распятие, в 1960-х годах немецкие исследователи привязывали добровольцев за запястья к кресту, а затем отслеживали их дыхательную и сердечную активность. Уже через 6 минут у «распятых» возникли проблемы с дыханием, частота их пульса удваивалась, а кровяное давление резко падало, говорится в публикации 1963 года в научном журнале Berliner Medizin. Эксперимент пришлось остановить примерно через 30 минут из-за болей в запястьях.

Анна Лысенко

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