Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Высказывание Зеленского о Путине вызвало реакцию на Украине
Водитель оригинально объяснил полиции, почему превысил скорость
СМИ назвали вероятный пол ребенка Меган Маркл
Опасно для жизни: какую рыбу ни в коем случае нельзя брать
Что делать с кухонными гаджетами из СССР
Усиление России в Арктике: Крайний север уже не тот Владимир Путин принял участие в пленарном заседании V Международного арктического форума
В сети появилось видео с подросшим сыном Жанны Фриске
Савельева и Сафонов поделились снимками с семейной прогулки с сыном
Навка высказалась о концерте Пугачевой
Убийство: что прояснилось о смерти Цывиной
Жена Зеленского возмутилась россиянами и стала врагом Украины
Порошенко звонил в США жаловаться, его поздравили
Умер Алексей Кадочников
Умерла Ксения Успенская
Жуть: как выглядит самое большое кладбище кораблей в мире (фото)
Из космоса прислали необычный снимок Земли (фото)
Как выглядит квартира, которую сдают за полмиллиона в месяц
Чем рискуют покупатели квартир под снос
Фоторепортажи
16Полководцы Победы: мирные мгновения судьбы
12Военный переворот в Судане
15:49 (мск), источник: Известия

Писатель Дмитрий Быков пришел в сознание

Писатель и журналист Дмитрий Быков пришел в сознание. Об этом сообщила пресс-секретарь «Новой газеты» Надежда Прусенкова в воскресенье, 21 апреля.

Источник: РИА "Новости"

«Пришел. Динамика положительная», — приводит ее слова РБК.

По словам супруги писателя Ирины Лукьяновой, он уже самостоятельно дышит, слышит и реагирует на окружающих.

51-летний литератор почувствовал себя плохо вечером 16 апреля в Уфе, где должен был прочитать лекцию «Прямая речь». Его госпитализировали с подозрением на инсульт, но позже этот диагноз опроверг исполняющий обязанности главы минздрава Башкирии Максим Забелин.

Через два дня культурного деятеля перевели в столичный госпиталь имени Бурденко, где он находится в медикаментозной коме.

 Похитители естества: как девушек в Киргизии принуждают к свадьбе
Электрический ветер: что интересного было на автосалоне в Шанхае
Зеленский набирает 71,8 процента голосов по данным экзитполов
Немецкую подлодку времен Второй мировой нашли у берегов России
Белоруссия временно ограничила поставки нефти из России
На Шри-Ланке задержали семь подозреваемых в терактах
В Китае «авианосец» взлетел в небо (видео)
«Хватай и беги»: как девушек в Киргизии принуждают к свадьбе
Принца Гарри и Меган Маркл хотят отправить жить в Африку
Спорт
Матч «Краснодар» — «Зенит» вы не забудете никогда Это была великая игра
Hi-Tech
В Индийском океане нашли «сумеречную зону» Она расположенна на глубине от 130 до 300 метров.
Авто
Great Wall показал модель, которая очень нужна россиянам Три блокировки, плюс лебёдка и шноркель – вот рецепт идеальной машины для наших широт! И марка Great Wall сделала именно такой внедорожник
Кино
Умерла Ирина Цывина Актриса, вдова Евгения Евстигнеева скончалась в возрасте 55 лет
Недвижимость
Россиянам посоветовали безотлагательно покупать жилье
Почему москвичи отказываются платить за вывоз мусора
Выживет ли Нотр-Дам после пожара?
В Италии начали продавать дома по доллару. Но все не так просто
Дети
В сети появилось видео с подросшим сыном Жанны Фриске 7 апреля Платону исполнилось 6 лет
Леди
Главные наряды ММКФ: Боярская и другие на красной дорожке Многие звезды приехали на премию (фото)
Все о ремонте
Почему быт портит интерьер и как это исправить? 
Как самостоятельно обновить интерьер, если он перестал нравиться
7 альтернатив журнальному столику, которые сделают гостиную интереснее
5 умных способов сэкономить на оформлении гостиной
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь