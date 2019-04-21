Писатель Дмитрий Быков пришел в сознание
Писатель и журналист Дмитрий Быков пришел в сознание. Об этом сообщила
Писатель и журналист Дмитрий Быков пришел в сознание. Об этом сообщила
«Пришел. Динамика положительная», — приводит ее слова РБК.
По словам супруги писателя Ирины Лукьяновой, он уже самостоятельно дышит, слышит и реагирует на окружающих.
51-летний литератор почувствовал себя плохо вечером 16 апреля в Уфе, где должен был прочитать лекцию «Прямая речь». Его госпитализировали с подозрением на инсульт, но позже этот диагноз опроверг исполняющий обязанности главы минздрава Башкирии Максим Забелин.
Через два дня культурного деятеля перевели в столичный госпиталь имени Бурденко, где он находится в медикаментозной коме.