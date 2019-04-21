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18:49 (мск), источник: Esquire

В Норвегии задержали мужчину, который совершал преступления в образе Короля Ночи из «Игры престолов»

В городе Тронхейм в Норвегии полиция арестовала мужчину, подозреваемого в жестоком обращении с животными и порче имущества.

Все свои злодеяния преступник совершал в образе Короля Ночи — предводителя белых ходоков в сериале «Игра престолов». Об этом пресс-служба полиции города написала на своей официальной странице в фейсбуке.

«Полиция получила много жалоб на мужчину, совершающего преступления в северном регионе. Жалобы в основном поступали о жестоком обращении с животными и порче имущества (были сообщения о разрушении Стены)», — говорится в отчете. Полицейские также отметили, что злоумышленник угрожал «оставить после себя опустошенные земли».

Стена, которую упомянула в своем отчете полиция, это древнее сооружение из «Игры престолов». Она находится на севере Вестероса и отделяет Семь Королевств от диких земель. В седьмой серии седьмого сезона Король Ночи разрушил Стену.

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«Наш Ночной дозор задержал мужчину, чтобы предотвратить дальнейшую криминальную деятельность от его имени», — также подчеркивается в сообщении правоохранительных органов.

Пост полицейских сопровождается фотографиями задержанного в маске Короля Ночи.

Интернет-пользователи оценили поступок полицейских (и познания о вселенной сериала). Пост уже набрал 40 тысяч лайков и стал вирусным. «Обожаю! У полиции Тронхейма отличное чувство юмора и прекрасная эрудиция. Счастливой Пасхи и финального сезона «Игры престолов», — написала одна из пользовательниц соцсети.

Премьера восьмого сезона «Игры престолов» состоялась 14 апреля.

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