В Норвегии задержали мужчину, который совершал преступления в образе Короля Ночи из «Игры престолов»
В городе Тронхейм в Норвегии полиция арестовала мужчину, подозреваемого в жестоком обращении с животными и порче имущества.
В городе Тронхейм в Норвегии полиция арестовала мужчину, подозреваемого в жестоком обращении с животными и порче имущества.
Все свои злодеяния преступник совершал в образе Короля Ночи — предводителя белых ходоков в сериале «Игра престолов». Об этом
«Полиция получила много жалоб на мужчину, совершающего преступления в северном регионе. Жалобы в основном поступали о жестоком обращении с животными и порче имущества (были сообщения о разрушении Стены)», — говорится в отчете. Полицейские также отметили, что злоумышленник угрожал «оставить после себя опустошенные земли».
Стена, которую упомянула в своем отчете полиция, это древнее сооружение из «Игры престолов». Она находится на севере Вестероса и отделяет Семь Королевств от диких земель. В седьмой серии седьмого сезона Король Ночи разрушил Стену.
«Наш Ночной дозор задержал мужчину, чтобы предотвратить дальнейшую криминальную деятельность от его имени», — также подчеркивается в сообщении правоохранительных органов.
Пост полицейских сопровождается фотографиями задержанного в маске Короля Ночи.
Премьера восьмого сезона «Игры престолов» состоялась 14 апреля.