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09:53 (мск), источник: ТАСС

Биография Владимира Зеленского

ТАСС-ДОСЬЕ. 21 апреля кандидат в президенты Украины набрал более 70% голосов на выборах, опередив действующего главу государства Петра Порошенко.

Источник: Reuters

21 апреля 2019 года на Украине прошел второй тур президентских выборов. В нем приняли участие руководитель студии «Квартал 95», актер Владимир Зеленский, выдвинутый от партии «Слуга народа», а также действующий президент страны Петр Порошенко, баллотирующийся как самовыдвиженец.

По данным всех экзитполов, Владимир Зеленский одержал победу над Петром Порошенко.

Редакция ТАСС-ДОСЬЕ подготовила биографию Владимира Зеленского.

Происхождение

Владимир Александрович Зеленский родился 25 января 1978 года в городе Кривой Рог Днепропетровской области Украинской ССР (ныне — Украина). Отец — Александр Семенович Зеленский (родился в 1947 году), доктор технических наук, профессор, заведующий кафедрой информатики и прикладного программного обеспечения Криворожского экономического института Киевского национального экономического университета им. Вадима Гетьмана. Мать — Римма Владимировна (родилась в 1950 году), работала инженером, в настоящее время на пенсии. В детстве Владимир Зеленский четыре года жил вместе с родителями в Монголии, где работал его отец. Затем учился в криворожской гимназии № 95 с углубленным изучением английского языка, которую окончил в 1995 году. Играл на гитаре в школьном ансамбле, участвовал в художественной самодеятельности, театральных спектаклях, увлекался тяжелой атлетикой и бальными танцами.

Окончил юридический факультет Криворожского экономического института. По специальности не работал.

Клуб веселых и находчивых

С 1996 года, с первого курса института, играл в российском Клубе веселых и находчивых (КВН), участниками которого были и команды из стран СНГ. Сначала был постановщиком танцевальных номеров в команде «Запорожье — Кривой Рог — Транзит», затем стал ее участником. Работал, в частности, вместе с братьями Сергеем и Борисом Шефирами. В сезоне 1997 года в составе команды завоевал титул чемпиона Высшей лиги клуба. В 1998 году Владимир Зеленский стал одним из создателей и капитаном команды КВН «95-й квартал» (Кривой Рог), которая несколько сезонов выступала в Высшей лиге. Участниками команды стали игроки «Запорожье — Кривой Рог — Транзит». В это время Зеленский фактически постоянно жил в Москве.

В 2003 году из-за разногласий с ведущим и руководителем Клуба веселых и находчивых Александром Масляковым Владимир Зеленский вместе с «95-м кварталом» ушел из КВН. Он отказался от предложения остаться в клубе в качестве автора и редактора и вместе с командой вернулся на Украину.

Студия «Квартал 95»

В 2002 году на базе «95-го квартала» совместно с братьями Шефирами основал студию «Квартал 95» для продвижения творческих проектов команды на телевидении, а также с целью организации гастролей и концертов. Занял пост ее художественного руководителя. Актерами студии вместе с Зеленским стали его коллеги по КВН — Евгений Кошевой, Елена Кравец, Юрий Корявченков и другие. Позднее к ним присоединился Александр Яковлев, капитан команды КВН «Ворошиловские стрелки» из Луганска (позднее — режиссер и сценарист сериалов «Сваты», «Моя прекрасная няня», «Слуга народа» и других). В конце 2002 года при поддержке продюсера, основателя телеканала «1+1» Александра Роднянского студия «Квартал 95» успешно выступила с первым концертом в Киеве, после чего шоу начало набирать высокие рейтинги.

С 2005 года студия «Квартал 95» запустила на украинском телеканале «Интер» юмористическое шоу «Вечерний квартал» с пародиями на известных политиков. Автором, режиссером и ведущим программы стал Владимир Зеленский. Шоу стало одной из самых популярных развлекательных передач на украинском телевидении. С 2012 года оно транслируется на канале «1+1», принадлежащем украинскому олигарху Игорю Коломойскому. В разные годы шоу выходило и в России (ТВЦ, СТС, «Россия-1», РЕН ТВ), однако после политического кризиса на Украине, вызванного «евромайданом», его трансляция на российском телеканале была прекращена. Студией Зеленского также выпускаются программы «Рассмеши комика», «Вечерний Киев» и другие.

Карьера актера и продюсера

Помимо работы над программами студии «Квартал 95», Владимир Зеленский стал писать сценарии для ряда других развлекательных телепередач и мюзиклов, участвовать в телепроектах, сниматься в кино. На его счету более 15 киноработ, в том числе роли в фильмах «Любовь в большом городе» (2009), «Любовь в большом городе 2» (2010), «Служебный роман. Наше время» (2011), «8 первых свиданий» (2012), «8 новых свиданий» (2014) и других. Также Владимир Зеленский является автором сценария и продюсером комедийного телесериала «Сваты» (2008−2012). Принимал участие в украинской версии проекта «Танцы со звездами» (2006), был ведущим российской версии шоу «X-Фактор» — «Фактор А» (2011), музыкального шоу «Хочу V ВИА Гру» (2013) и других.

В 2010—2012 годах — генеральный продюсер, член правления телеканала «Интер», владельцем которого до конца 2012 года был Валерий Хорошковский.

С 2015 года Владимир Зеленский выступает продюсером украинского телесериала «Слуга народа», в котором также играет главную роль школьного учителя истории Голобородько, ставшего президентом Украины. «Слуга народа» является одним из самых рейтинговых на канале «1+1». Лауреат нескольких международных фестивалей в США, Германии и Южной Корее. Права на его показ приобрела американская компания Netflix, права на формат сериала — FOX Studios.

Политическая деятельность

В 2014 году поддержал «евромайдан», в результате которого был свергнут президент Украины Виктор Янукович и к власти пришла оппозиция. Во время эскалации вооруженного конфликта на Донбассе выразил одобрение действиям украинской армии и добровольческих националистических батальонов, оказывал им материальную поддержку.

В 2017 году один из основателей и руководителей студии «Квартал 95», юрист Иван Баканов зарегистрировал в Минюсте Украины политическую партию «Слуга народа» (создана на базе Партии решительных перемен Евгения Юрдиги). Зеленский стал фактическим лидером новой политической организации (при этом в ней не состоит). В декабре 2018 года в интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону сказал, что партия «Слуга народа» намерена в 2019 году участвовать в парламентских выборах, а сам не исключил, что будет баллотироваться на пост главы государства.

31 декабря 2018 года в эфире телеканале «1+1» за несколько минут до Нового года Владимир Зеленский выступил с телеобращением, в котором сообщил зрителям, что собирается баллотироваться на пост президента страны 31 марта 2019 года. При этом для трансляции предвыборного заявления Зеленского телеканал сдвинул новогоднее обращение президента Украины Петра Порошенко на более поздний срок.

Участие в президентских выборах

21 января 2019 года Зеленский был выдвинут кандидатом на пост президента Украины от партии «Слуга народа». Его предвыборный штаб возглавил Иван Баканов.

В своей предвыборной программе Зеленский назвал первостепенной задачей внедрение «прямого народовластия», когда «только народ Украины будет формировать основные задачи для власти через референдумы и другие формы прямой демократии». Пообещал инициировать отмену неприкосновенности президента, депутатов и судей, принятие закона об импичменте главы государства. Выступает за возвращение неподконтрольных Киеву территорий, поддерживает вступление страны в Евросоюз и НАТО, однако считает, что вопрос о присоединении к Североатлантическому альянсу должен быть вынесен на референдум. В социально-экономической сфере предлагает ввести «простые и понятные» налоги, сделать «прозрачным» земельный рынок, перейти к самообеспечению Украины энергетическими ресурсами, к страховой медицине и прочее. При этом Зеленский особо подчеркивает, что баллотируется лишь на один президентский срок, чтобы «изменить систему ради будущего». Заявляет о том, что в случае победы, намерен потребовать от России территории, которые Киев считает «временно оккупированными», и денежные компенсации за них.

31 марта 2019 года в первом туре президентских выборов Владимир Зеленский занял первое место из 39 кандидатов. Он набрал 30,24% голосов, опередив своего ближайшего соперника, действующего президента Украины Петра Порошенко (15,95%).

Доходы

После своего заявления о намерении баллотироваться в президенты Украины Зеленский сообщил, что его коллектив не работает в России. Однако в январе 2019 года журналисты украинского проекта «Схемы» (совместный проект Радио Свобода и телеканала «UA: Первый») опубликовали расследование о бизнесе Зеленского в России. Согласно их данным, три компании в России принадлежат кипрской Green Family Ltd, которая в свою очередь является соучредителем студии «Квартал 95». Бенефициарами кипрской компании указаны Зеленский, Андрей Яковлев, Борис и Сергей Шефиры, а также Тимур Миндич, которого «Схемы» называют партнером Игоря Коломойского. Green Family Ltd выступает учредителем в России кинокомпаний «Вайсберг пикчерс», «Платинумфильм» и «Грин филмс». Последняя, согласно расследованию, получает прибыль от кинопроката своих фильмов в России (в 2014—2017 годах — около $13 млн). Сам Владимир Зеленский продолжает утверждать, что «порвал все связи с Россией после того, что она сделала с Украиной».

Согласно декларации, представленной в ЦИК для регистрации в качестве кандидата на пост президента Украины, сумма дохода Владимира Зеленского за 2017 год составила 7,3 млн гривен (порядка $268 тыс.), его жены — около 800 тыс. гривен ($29 тыс.). Из них основная часть доходов — это занятие предпринимательской деятельностью (4,34 млн гривен, или около $156 тыс.). Он также владеет домом в Киевской области, несколькими квартирами в Киеве, вместе с женой арендует квартиру в Великобритании.

Семья

Женат, имеет двоих детей. Супруга — Елена Владимировна Зеленская (в девичестве — Кияшко), родилась в 1978 году в Кривом Роге, училась в одной школе с будущим мужем. С отличием окончила строительный факультет Криворожского технического университета, однако по специальности не работала. В 2003 году вышла замуж за Владимира Зеленского. Пишет тексты для программ студии «Квартал 95».

Дочь — Александра (родилась в 2004 году), сын — Кирилл (родился в 2013 году).

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