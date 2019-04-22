Бывшим обвиняемым оставят право на оправдание
Минюст вводит запрет на прекращение дел по исключенным из УК статьям без их согласия.
Минюст вводит запрет на прекращение дел по исключенным из УК статьям без их согласия.
У обвиняемых по статьям, попавшим под декриминализацию, будут спрашивать, согласны ли они с прекращением уголовного дела
Минюст предлагает внести поправки в ст. 239 (прекращение уголовного дела или уголовного преследования) и ст. 254 (прекращение уголовного дела или уголовного преследования в судебном заседании). Поправками, которые размещены на портале правовых нормативных актов, оговаривается, что прекращение уголовного дела в связи с принятием закона, устраняющего преступность и наказуемость инкриминируемого деяния, допускается только в том случае, если обвиняемый против этого не возражает.
Если фигурант дела на прекращение не согласится, производство продолжается в обычном порядке: суд обязан, исследовав имеющиеся доказательства, либо вынести оправдательный приговор, либо прекратить уголовное дело по указанному основанию, говорится в пояснительной записке к проекту.
Ведомство подготовило поправки в соответствии с предписаниями Конституционного суда от 15 октября 2018 года. Поводом к рассмотрению дела стала жалоба гражданки А. И. Тихомоловой, обвиняемой по ст. 116 Уголовного кодекса (побои). Дело в отношении нее было возбуждено в 2015 году, однако с июля 2016 года в России вступили в силу поправки, декриминализирующие статью о побоях (см. «Ъ» от 26 февраля 2016 года). В августе 2016 года дело в отношении госпожи Тихомоловой было закрыто за отсутствием состава преступления, несмотря на ее возражения и просьбу рассмотреть дело по существу и вынести в отношении нее оправдательный приговор. Госпожа Тихомолова полагала, что ее права нарушены, так как отсутствие вердикта не позволяло ей обжаловать в суде сам факт незаконного привлечения ее к уголовной ответственности, а также законность и обоснованность выдвигавшегося обвинения. КС оспоренные статьи в целом признал не противоречащими Основному закону, но оставил для обвинявшихся по таким статьям право на судебное разбирательство, так как в случае вынесения оправдательного приговора они могут обжаловать сам факт привлечения их к уголовной ответственности.
Федеральный судья в отставке Сергей Пашин объяснил «Ъ», что подобная схема — когда у обвиняемого просят согласия на прекращение уголовного дела — сегодня уже применяется в случаях, когда преследование прекращается по амнистии либо за истечением срока давности. «Если обвиняемый настаивает на продолжении рассмотрения и суд признает его виновным, то его освобождают от отбывания наказания. По амнистии и сроку давности соглашаются на закрытие дела почти поголовно. Думаю, и в случае с декриминализацией соотношение тех, кто захочет продолжать, будет
Екатерина Гробман