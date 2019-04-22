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00:53 (мск), источник: Газета Коммерсантъ

Бывшим обвиняемым оставят право на оправдание

Минюст вводит запрет на прекращение дел по исключенным из УК статьям без их согласия.

Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

У обвиняемых по статьям, попавшим под декриминализацию, будут спрашивать, согласны ли они с прекращением уголовного дела из-за отмены наказания за их деяния. Поправки к ст. 239 и ст. 254 Уголовно-процессуального кодекса (УПК) Минюст подготовил в связи с постановлением Конституционного суда (КС), который решил оставить для обвинявшихся по таким статьям право на судебное разбирательство, так как в случае оправдания они могут обжаловать сам факт привлечения их к уголовной ответственности.

Минюст предлагает внести поправки в ст. 239 (прекращение уголовного дела или уголовного преследования) и ст. 254 (прекращение уголовного дела или уголовного преследования в судебном заседании). Поправками, которые размещены на портале правовых нормативных актов, оговаривается, что прекращение уголовного дела в связи с принятием закона, устраняющего преступность и наказуемость инкриминируемого деяния, допускается только в том случае, если обвиняемый против этого не возражает.

Если фигурант дела на прекращение не согласится, производство продолжается в обычном порядке: суд обязан, исследовав имеющиеся доказательства, либо вынести оправдательный приговор, либо прекратить уголовное дело по указанному основанию, говорится в пояснительной записке к проекту.

Ведомство подготовило поправки в соответствии с предписаниями Конституционного суда от 15 октября 2018 года. Поводом к рассмотрению дела стала жалоба гражданки А. И. Тихомоловой, обвиняемой по ст. 116 Уголовного кодекса (побои). Дело в отношении нее было возбуждено в 2015 году, однако с июля 2016 года в России вступили в силу поправки, декриминализирующие статью о побоях (см. «Ъ» от 26 февраля 2016 года). В августе 2016 года дело в отношении госпожи Тихомоловой было закрыто за отсутствием состава преступления, несмотря на ее возражения и просьбу рассмотреть дело по существу и вынести в отношении нее оправдательный приговор. Госпожа Тихомолова полагала, что ее права нарушены, так как отсутствие вердикта не позволяло ей обжаловать в суде сам факт незаконного привлечения ее к уголовной ответственности, а также законность и обоснованность выдвигавшегося обвинения. КС оспоренные статьи в целом признал не противоречащими Основному закону, но оставил для обвинявшихся по таким статьям право на судебное разбирательство, так как в случае вынесения оправдательного приговора они могут обжаловать сам факт привлечения их к уголовной ответственности.

Федеральный судья в отставке Сергей Пашин объяснил «Ъ», что подобная схема — когда у обвиняемого просят согласия на прекращение уголовного дела — сегодня уже применяется в случаях, когда преследование прекращается по амнистии либо за истечением срока давности. «Если обвиняемый настаивает на продолжении рассмотрения и суд признает его виновным, то его освобождают от отбывания наказания. По амнистии и сроку давности соглашаются на закрытие дела почти поголовно. Думаю, и в случае с декриминализацией соотношение тех, кто захочет продолжать, будет где-то один к девяти», — считает судья.

Екатерина Гробман

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