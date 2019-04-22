«Хорошо жить еще лучше». Как сложилась судьба дочери Михаила Горбачева?
Михаил Горбачев не сумел сохранить Советский Союз. Зато он обеспечил безбедное существование своим потомкам.
Михаил Горбачев не сумел сохранить Советский Союз. Зато он обеспечил безбедное существование своим потомкам.
После бездетного Владимира Ленина пять советских лидеров (Иосиф Сталин, Никита Хрущев, Леонид Брежнев, Юрий Андропов, Константин Черненко) имели от двух детей и более.
У пятерых генсеков в общей сложности было 19 детей — похвальный пример борьбы с демографическими проблемами.
Традицию нарушил последний в списке советских лидеров. У Михаила Горбачева была одна жена и одна дочь.
25 сентября 1953 года в диетической столовой студенческого общежития на Стромынке состоялась студенческая свадьба. 21-летняя студентка философского факультета МГУ Раиса Титаренко выходила замуж за 22-летнего студента юридического факультета МГУ,
По окончании вуза Горбачева распределили на работу в Ставропольскую прокуратуру. Молодая жена отправилась вместе с супругом.
В 1957 году у Горбачевых родилась дочь, которую назвали Ириной.
Михаил Сергеевич стал делать стремительную карьеру по партийной линии. Ире было девять лет, когда папа стал первым секретарём Ставропольского горкома КПСС. Разумеется, с этого момента к девочке стали относиться
Близкие, правда, утверждают, что высокий статус отца лишь стимулировал дочь: среднюю школу она окончила с золотой медалью.
1978 год стал очень важным в жизни семьи Горбачевых. Ирина, идя по стопам родителей, вышла замуж за своего однокурсника Анатолия Вирганского. В декабре Михаил Сергеевич, назначенный секретарем ЦК КПСС, переехал в столицу. Вместе с ним отправились все члены семьи, включая зятя. Супруги Вирганские продолжили образование в Москве. В 1981 году Ирина окончила Второй медицинский институт имени Пирогова.
За год до этого у Вирганских родилась первая дочь, которую назвали Ксенией.
В 1985 году Михаил Горбачев стал генеральным секретарем ЦК КПСС. Его дочь в том же году защитила кандидатскую диссертацию.
В отличие от Раисы Горбачевой дочь советского лидера не была на виду. Она работала в кардиоцентре, занималась семейными делами. В 1987 году в семье Вирганских родилась вторая дочь, которую назвали Анастасией.
В год, когда развалился Советский Союз, а Михаил Горбачев лишился власти, Ирина Вирганская выпустила научную работу под названием «Внезапная смерть и алкоголь».
Менялась эпоха, менялись приоритеты, менялись и нравы.
В декабре 1991 года им был создан «Горбачев-фонд», занимающийся «исследованиями истории перестройки, а также исследованиями проблем, актуальных для российской и мировой истории».
Президентом «Горбачев-фонда» стал Михаил Сергеевич, а пост
В 1993 году Ирина Вирганская развелась с мужем. Считается, что причиной расставания стала постоянная занятость супруга, который стал светилом российской медицины.
С середины девяностых годов работа в «Горбачев-фонде» стала основным делом дочери последнего советского генсека. В одном из своих интервью Ирина Михайловна призналась, что с лёгкостью может представить себя вне России. По делам организации отца она много времени проводит в США и Европе.
В 2006 году дочь Горбачева второй раз вышла замуж. Ее избранником стал бизнесмен Андрей Трухачев.
Дочери Ирины
В 2013 году Ксения Горбачева стала главным редактором журнала «L`Officiel Россия». Занимала этот пост она довольно недолго, но успела дать яркое интервью Die Welt, в котором раскритиковала ситуацию в России: «Многие иностранцы рассказывают мне, как хорошо в Москве. Говорят, что здесь такие замечательные ночные клубы и рестораны, что здесь можно купить такие замечательные вещи, даже если они стоят в десять раз дороже. Они не замечают проблем… Представьте, что вы потеряли паспорт и идете в полицию. Но там вам на самом деле не очень сильно помогут. И это самая незначительная проблема…».
В последнее время и дочь, и внучки Михаила Сергеевича ведут закрытый образ жизни, появляясь в основном на мероприятиях, организованных «Горбачев-фондом».
Спорить о том, кого и как победил Горбачев, можно долго. С уверенностью можно сказать, что человек, при котором рухнул Советский Союз, сумел обеспечить своей дочери и внучкам безбедное существование.