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11:49 (мск), источник: Аргументы и факты

«Хорошо жить еще лучше». Как сложилась судьба дочери Михаила Горбачева?

Михаил Горбачев не сумел сохранить Советский Союз. Зато он обеспечил безбедное существование своим потомкам.

Источник: РИА "Новости"

После бездетного Владимира Ленина пять советских лидеров (Иосиф Сталин, Никита Хрущев, Леонид Брежнев, Юрий Андропов, Константин Черненко) имели от двух детей и более.

У пятерых генсеков в общей сложности было 19 детей — похвальный пример борьбы с демографическими проблемами.

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Традицию нарушил последний в списке советских лидеров. У Михаила Горбачева была одна жена и одна дочь.

Простая советская девочка

25 сентября 1953 года в диетической столовой студенческого общежития на Стромынке состоялась студенческая свадьба. 21-летняя студентка философского факультета МГУ Раиса Титаренко выходила замуж за 22-летнего студента юридического факультета МГУ, комбайнера-орденоносца Михаила Горбачева.

По окончании вуза Горбачева распределили на работу в Ставропольскую прокуратуру. Молодая жена отправилась вместе с супругом.

В 1957 году у Горбачевых родилась дочь, которую назвали Ириной.

Раннее детство Иры Горбачевой не отличалось от детства ее сверстников: обычная школа, обычный детский сад. Но вскоре ее жизнь, как и жизнь семьи в целом, стала меняться.

Михаил Сергеевич стал делать стремительную карьеру по партийной линии. Ире было девять лет, когда папа стал первым секретарём Ставропольского горкома КПСС. Разумеется, с этого момента к девочке стали относиться по-иному.

Свадьба и переезд в столицу

Близкие, правда, утверждают, что высокий статус отца лишь стимулировал дочь: среднюю школу она окончила с золотой медалью.

Ирина Горбачева поначалу собиралась учиться в Москве, на том же факультете, который когда-то окончила мать, но после семейного совета решила остаться в Ставрополе и поступить в медицинский институт.

1978 год стал очень важным в жизни семьи Горбачевых. Ирина, идя по стопам родителей, вышла замуж за своего однокурсника Анатолия Вирганского. В декабре Михаил Сергеевич, назначенный секретарем ЦК КПСС, переехал в столицу. Вместе с ним отправились все члены семьи, включая зятя. Супруги Вирганские продолжили образование в Москве. В 1981 году Ирина окончила Второй медицинский институт имени Пирогова.

«Внезапная смерть и алкоголь»

За год до этого у Вирганских родилась первая дочь, которую назвали Ксенией.

В 1985 году Михаил Горбачев стал генеральным секретарем ЦК КПСС. Его дочь в том же году защитила кандидатскую диссертацию.

В отличие от Раисы Горбачевой дочь советского лидера не была на виду. Она работала в кардиоцентре, занималась семейными делами. В 1987 году в семье Вирганских родилась вторая дочь, которую назвали Анастасией.

В год, когда развалился Советский Союз, а Михаил Горбачев лишился власти, Ирина Вирганская выпустила научную работу под названием «Внезапная смерть и алкоголь».

Ирина (дочь), Раиса (жена) и Михаил Сергеевич (справа налево) — семья Горбачевых на вечере в Доме композиторов в Москве. 1989 г. | Источник: РИА "Новости"

«Горбачев-фонд»

Менялась эпоха, менялись приоритеты, менялись и нравы. Комбайнер-орденоносец Михаил Горбачев, поднявшийся по карьерной лестнице до лидера сверхдержавы, превратился в отставного политика, чрезвычайно популярного на Западе.

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В декабре 1991 года им был создан «Горбачев-фонд», занимающийся «исследованиями истории перестройки, а также исследованиями проблем, актуальных для российской и мировой истории».

Президентом «Горбачев-фонда» стал Михаил Сергеевич, а пост вице-президента он предложил дочери. Ирина Михайловна приняла это предложение. Для того чтобы полностью разбираться в новом для себя деле, дочь Горбачева окончила Международную школу бизнеса на базе Академии народного хозяйства при правительстве РФ.

В 1993 году Ирина Вирганская развелась с мужем. Считается, что причиной расставания стала постоянная занятость супруга, который стал светилом российской медицины.

С середины девяностых годов работа в «Горбачев-фонде» стала основным делом дочери последнего советского генсека. В одном из своих интервью Ирина Михайловна призналась, что с лёгкостью может представить себя вне России. По делам организации отца она много времени проводит в США и Европе.

Дочь экс-президента СССР Михаила Горбачева Ирина Вирганская с супругом на открытии выставки «Михаил Горбачев. Perestroika» | Источник: РИА "Новости"

Победа перестройки в одной отдельно взятой семье

В 2006 году дочь Горбачева второй раз вышла замуж. Ее избранником стал бизнесмен Андрей Трухачев.

Дочери Ирины Горбачевой-Вирганской в юности были частыми героинями светской хроники, пробовали себя в роли моделей, их роскошные свадьбы становились событием в кругах российской элиты.

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В 2013 году Ксения Горбачева стала главным редактором журнала «L`Officiel Россия». Занимала этот пост она довольно недолго, но успела дать яркое интервью Die Welt, в котором раскритиковала ситуацию в России: «Многие иностранцы рассказывают мне, как хорошо в Москве. Говорят, что здесь такие замечательные ночные клубы и рестораны, что здесь можно купить такие замечательные вещи, даже если они стоят в десять раз дороже. Они не замечают проблем… Представьте, что вы потеряли паспорт и идете в полицию. Но там вам на самом деле не очень сильно помогут. И это самая незначительная проблема…».

В последнее время и дочь, и внучки Михаила Сергеевича ведут закрытый образ жизни, появляясь в основном на мероприятиях, организованных «Горбачев-фондом».

Когда-то Михаил Горбачев, пришедший на пост генсека, казался советским людям простым парнем, который победит погрязшую в роскоши и забывшую об идеалах партийную номенклатуру.

Спорить о том, кого и как победил Горбачев, можно долго. С уверенностью можно сказать, что человек, при котором рухнул Советский Союз, сумел обеспечить своей дочери и внучкам безбедное существование.

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