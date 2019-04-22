Названы регионы-лидеры по приросту и убыли населения
Севастополь, Ингушетия и Чечня лидируют в демографическом рейтинге регионов России, который составило агентство РИА Новости.
Севастополь, Ингушетия и Чечня лидируют в демографическом рейтинге регионов России, который составило агентство РИА Новости.
Согласно данным исследования, за последние два года население РФ увеличилось на 236,02 тысячи человек (0,16 процента) и достигло 1 января 2019 года 146,7 миллиона человек. Но произошло это в основном не благодаря высокой рождаемости, а за счет миграционных процессов.
По словам
И на первом месте в рейтинге оказался Севастополь, население которого за три года возросло на 6,46 процента. На втором месте — Ингушетия с ростом 5,2, на третьем — Чечня (4,5 процента). Далее следуют Тюменская (4,41), Ленинградская (3,88), Московская (3,84) области,
Интересно, что население еще одного нового субъекта РФ — Республики Крым — растет не так стремительно, как Севастополя — всего на 0,25 процента за три года (крымчан стало больше на 24,15 тысячи человек). И сейчас РК на 23-м месте в рейтинге.
В аутсайдерах оказалась Еврейская автономная область, население которой сократилось за три года на 3,72 процента. Далее Магаданская область (минус 3,53), Тамбовская область (минус 3,27), Курганская область (минус 3,16) и Коми (минус 3,1).