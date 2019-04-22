Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Нового президента Украины зовут в Крым для важного разговора
Появилось видео попытки итальянца перепрыгнуть мост в Петербурге
Жена Сергея Жукова перестала скрывать беременность
Ушел из жизни знаменитый советский актер
Что делать с кухонными гаджетами из СССР
Усиление России в Арктике: Крайний север уже не тот Владимир Путин принял участие в пленарном заседании V Международного арктического форума
43-летнюю Елену Захарову поздравляют с беременностью (фото)
2-летний сын Ксении Собчак начал изучать китайский язык
Откровения Коломойского: кем на самом деле оказался Зеленский
«Хамство и скотство»: зрители о концерте Пугачевой
Жена Зеленского возмутилась россиянами и стала врагом Украины
Порошенко звонил в США жаловаться, его поздравили
Актриса СССР, чье имя гремело на все страну, умерла от голода
Известный артист сменил гражданство Украины на РФ
Жуть: как выглядит самое большое кладбище кораблей в мире (фото)
Из космоса прислали необычный снимок Земли (фото)
Что делать с кухонными гаджетами из СССР
Посольство Германии в России: как там внутри
Фоторепортажи
14ZEISS назвал победителя «неожиданной» тематической фотографии
12Военный переворот в Судане
10:08 (мск), источник: "Российская газета"

Названы регионы-лидеры по приросту и убыли населения

Севастополь, Ингушетия и Чечня лидируют в демографическом рейтинге регионов России, который составило агентство РИА Новости.

Источник: Reuters

Согласно данным исследования, за последние два года население РФ увеличилось на 236,02 тысячи человек (0,16 процента) и достигло 1 января 2019 года 146,7 миллиона человек. Но произошло это в основном не благодаря высокой рождаемости, а за счет миграционных процессов.

Так, в Россию приехали 598,71 тысячи человек, в то время как естественная убыль составила 355,13 тысячи.
Читайте также
Трудовым мигрантам разонравилась Россия

По словам вице-премьера правительства РФ Татьяны Голиковой, в 25 регионах численность населения за последние три года выросла, в остальных 60 — сократилась.

И на первом месте в рейтинге оказался Севастополь, население которого за три года возросло на 6,46 процента. На втором месте — Ингушетия с ростом 5,2, на третьем — Чечня (4,5 процента). Далее следуют Тюменская (4,41), Ленинградская (3,88), Московская (3,84) области, Санкт-Петербург (3,03), Республика Тыва (2,80), Калининградская область (2,64) и замыкающий десятку Краснодарский край (2,64). А вот Москва, страдающая в последние десятилетия от ускоренной урбанизации, оказалась лишь на 12-м месте с приростом 2,31 процента.

— Устойчивый рост населения наблюдается в столичных и экономически развитых субъектах РФ с высоким уровнем жизни, крупных агломерациях, значительно прирастающих за счет миграции, активно развивающихся регионов Кавказа и Крыма, а также национальных республик с традиционно высоким уровнем рождаемости, — заключили эксперты.

Интересно, что население еще одного нового субъекта РФ — Республики Крым — растет не так стремительно, как Севастополя — всего на 0,25 процента за три года (крымчан стало больше на 24,15 тысячи человек). И сейчас РК на 23-м месте в рейтинге.

В аутсайдерах оказалась Еврейская автономная область, население которой сократилось за три года на 3,72 процента. Далее Магаданская область (минус 3,53), Тамбовская область (минус 3,27), Курганская область (минус 3,16) и Коми (минус 3,1).

 Как дачники могут избежать двойной оплаты мусора
ПФР сообщил, когда будет сделан перерасчет пенсий
Зеленский побеждает на выборах с трехкратным преимуществом
Военным морякам отказали в доплатах за походы в Сирию
Число жертв взрывов на Шри-Ланке достигло 290 человек
В UFC отреагировали на критику Нурмагомедова
«Хватай и беги»: как девушек в Киргизии принуждают к свадьбе
Какие продукты подешевеют после Пасхи
В Роструде рассказали, на какую зарплату претендуют граждане
Спорт
Гол Гулиева помог «Спартаку» победить «Енисей» в матче ЧР Футболист сыграл впервые после дорожного инцидента 10 апреля, в результате которого он нанес травмы гражданину США
Hi-Tech
В Индийском океане нашли «сумеречную зону» Она расположенна на глубине от 130 до 300 метров.
Авто
За красивые глаза. Тест хэтчбека Skoda Scala  Чешская марка меняет имидж! И, похоже, это первая Skoda, которую можно купить только за дизайн
Кино
Умерла Ирина Цывина Актриса, вдова Евгения Евстигнеева скончалась в возрасте 55 лет
Недвижимость
Россиянам посоветовали безотлагательно покупать жилье
Почему москвичи отказываются платить за вывоз мусора
Выживет ли Нотр-Дам после пожара?
В Италии начали продавать дома по доллару. Но все не так просто
Популярные темы на «Детях»
Что делать с мамой? 128
Очень активный ребенок. Перерастет? 119
в 2 года дочка ростом 75 см 119
Как близко жить с родителями 105
Леди
Что мы знаем про жену Зеленского: кто она и чем занимается Разбираемся, что известно о супруге нового президента Украины
Все о ремонте
Почему быт портит интерьер и как это исправить? 
5 умных способов сэкономить на оформлении гостиной
9 примеров организации кабинета в гостиной или спальне
Маленький дачный дом на берегу озера
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь