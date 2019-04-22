Пермяки высмеяли партийцев, которые вышли на субботник в убранный сквер

Эколога Дмитрия Андреева возмутил факт уборки территории сквера Дзержинского людьми в жилетах с символикой «Единой России», среди которых оказались депутат Госдумы Игорь Сапко и депутат парламента Прикамья Татьяна Шестакова. «Товарищи, почему за вас стыдно мне? Вам показать в Перми места, где действительно грязно, куда направить ваш позитивный настрой для реальной пользы?» — написал 22 апреля на своей странице в Facebook Андреев. По мнению эколога, «около 50 человек красиво что-то гребли на газонах площадью 0,6 га», при этом территорию сквера регулярно прибирают подрядные организации.
«Я думаю, что надо прямо приглашения сформировать, где указать, куда надо выйти городским партийцам на субботники», — прокомментировала пост Анастасия Мальцева. «Давайте попробуем пригласить вот такие субботники к рекам. Сейчас начинается сезон Чистых игр у рек», — написала Надежда Баглей. «Так они ради фоточек и пришли. Если эта толпа выкатит из долины хотя бы одну покрышку, я своими (вот этими самыми) руками напишу им пост славы и почета», — ответил Владимир Соколов.
В пресс-службе регионального отделения партии «Единая Россия» сообщили «URA.RU», что сквер Дзержинского — это традиционная площадка, где куда субботник выходят члены партии. «20 апреля партийцы прибрались еще в Свердловском (на ул. К. Цеткин) и Кировском (на ул. Ласьвинская) районах Перми, а 27 апреля партийный актив выйдет на уборку долины реки Мулянка», — пояснили в пресс-службе партии.