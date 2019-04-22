Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Сразу после итогов выборов Зеленский озвучил новую позицию по РФ
Роскошный автопарк российских чиновников: какой он (фото)
Идеальные имена для двоен: 8 советов (фото)
Дочь Ренаты Литвиновой кардинально сменила имидж (фото)
Американцу грозит смертная казнь в Таиланде за дом на воде
Мировые СМИ анализируют неожиданный триумф Зеленского О будущей команде Зеленского и о том, справится ли он с политической работой, размышляет зарубежная пресса
Силовики окружили имение Порошенко под Киевом
Дачников начали штрафовать за теплицы
Откровения Коломойского: кем на самом деле оказался Зеленский
«Хамство и скотство»: зрители о концерте Пугачевой
«Я не конфетка, чтобы всем нравится». Хабиб атакует UFC
Жена футболиста осудила чиновников
Представитель Любови Успенской рассказал о ее состоянии
Первая леди Украины: чем владеет жена Зеленского
Быков умер в Санкт-Петербурге - подробности
Яковлева рассказала о групповом изнасиловании
Американцу грозит смертная казнь в Таиланде за дом на воде
Что делать с кухонными гаджетами из СССР
Фоторепортажи
20Фоторепортаж с научного предприятия «Звезда»
9Какие секреты хранит гробница древнеегипетского чиновника Туту
12:37 (мск), источник: Моя Планета

Почему изображение в зеркале отличается от фотографии

Отвечает Алексей Федоров, кандидат технических наук, доцент кафедры информатики и программного обеспечения вычислительных систем НИУ МИЭТ.

Источник: StockSnap/СС0

Все дело в физиологии и оптике. Давайте начнем с оптики, в которой все усложняется двойственной природой света. С одной стороны, он является потоком летящих с большой скоростью частиц-фотонов, а с другой стороны — волной. Как поток частиц, свет может поглощаться поверхностью предмета, отражаться от него или проходить через этот предмет.

Новость
Как две капли воды. Ученые вычислили вероятность встретить двойника

Отражаясь от ровной поверхности, угол падения луча становится равным углу его отражения. Любое зеркало частично поглощает свет — от 2% до 8%. Однако за счет того, что свет в разных средах распространяется с разной скоростью, луч, проходящий через прозрачный материал, то есть на границе двух сред, преломляется. Именно благодаря этому эффекту мы можем создавать линзы, а предметы в воде кажутся нам больше, чем они есть на самом деле.

Так как свет является не только потоком частиц, но и волной, мы можем различать цвета предметов. Точнее, это происходит потому, что материалы по-разному поглощают и отражают фотоны разной частоты. А преломляясь, фотоны отклоняются на разные углы, что позволяет нам видеть радугу — преломление света на капельках дождя.

Плоское зеркало — это простейшее отражающее оптическое устройство, изображение в котором возникает за счет отражения от его поверхности лучей. Более того, когда мы смотрим на любой предмет, мы видим не его, а отраженные от него лучи света, которые распространяются во все стороны. Поэтому одни и те же предметы могут видеть разные люди.

Магия зеркала заключается в том, что мы видим не отраженные лучи света, а их продолжение в «зазеркалье», то есть не сам предмет, а его изображение, то, чего на самом деле нет.

А так как угол падения луча света равен углу его отражения, мнимое изображение располагается симметрично зеркальной поверхности. При этом размер увиденного равен размеру самого предмета.

Новость
На дне Калифорнийского залива обнаружили естественные «зеркала»

То, что мы считаем своим отражением, в действительности им не является — это всего лишь зрительная проекция в подкорке головного мозга.

Но не все зеркала плоские. Любые дефекты стекла влияют на его «правдивость». Отсюда эффект кривого зеркала. Кроме того, стекло — аморфный материал, фактически оно — очень вязкая жидкость, поэтому со временем как бы «стекает» под действием силы тяжести и на его поверхности появляются волны. Следовательно, отражение хоть и немного, но искажается.

Правда, даже имея безупречно ровное зеркало, человек воспринимает увиденное в нем с дефектами. Ведь на самом деле то, что мы считаем своим отражением, в действительности им не является — это всего лишь зрительная проекция в подкорке головного мозга, формирующаяся благодаря работе системы восприятия окружающего мира.

Теперь о физиологии. Глаз человека является довольно примитивным оптическим прибором. Даже если считать, что он идеален (а если бы это было так, не было близоруких, дальнозорких и людей с астигматизмом), его оптическая схема несовершенна.

Лучи, исходящие от предмета, преломляются в роговице и хрусталике и формируют его четкое перевернутое изображение на центральной части сетчатки. Это так называемое центральное зрение человека. Его область не очень велика, и только в ней мы видим четкое изображение окружающего мира.

Новость
Необычный страх заставил мужчину навсегда отказаться от зеркал

Оба глаза человека, не двигаясь, способны охватить 180° по горизонтали и где-то 130° по вертикали. Зона ясного видения — примерно 14°. Область стопроцентного видения еще меньше — 1,4°. Вся остальная информация анализируется нами благодаря периферическому зрению, и нетренированным человеком воспринимается нечетко, с искажениями. Поэтому, чтобы рассмотреть большой объект, наши глаза должны постоянно двигаться.

Рассматривая себя в зеркале, мы видим отнюдь не статическую картинку — двигаются не только глаза, двигается все наше отражение, то есть мы шевелимся. Благодаря этому, а также наличию у нас двух глаз мозг формирует объемную динамическую картинку. А еще наш мозг немного лукавит и формирует не реальную, а воображаемую картину увиденного. Если вы одеты в старую, вышедшую из моды одежду, а настроение так себе — в зеркале все покажется более ужасным, чем оно есть на самом деле.

На фотографии все несколько иначе. Дело в том, что изображение на сенсоре фотоаппарата формируется с помощью объектива — гораздо более сложного оптического устройства, чем глаз человека.

Даже простой объектив содержит несколько линз, часть из которых движется относительно друг друга. Вся эта конструкция предназначена для того, чтобы уменьшить искажения проекции объекта на плоскость, которые характерны для любой оптической системы. Возникают они потому, что преломляющие поверхности не способны собрать в точку широкие пучки лучей, падающие на них под большими углами.

Новость
Затопленные солончаки превратились в гигантское зеркало (видео)

Не стоит забывать и о фокусном расстоянии объектива и расстоянии до объекта съемки — если фотографию сделать с близкого расстояния, она вряд ли удастся. Причина заключается в глубине резкости объектива: все детали, расположенные ближе или дальше определенного расстояния, фиксируются размытыми. В то время как идеальный глаз человека имеет практически бесконечную глубину резкости.

В отличие от зеркала, когда мы рассматриваем свою хорошую фотографию, мы видим статическое плоское изображение. При этом у нашего мозга меньше возможностей для «полета фантазии». В результате образ получается более правдивым.

С видео все еще интереснее. Там мы видим динамическую картинку, и за редким исключением глаз не имеет возможности долго задерживаться на деталях. Хотя, если внимательно рассмотреть отдельные кадры или сделать стоп-кадр, мы увидим, что картинка очень часто нерезкая. А вот при частоте 24 кадра в секунду глаз на этот дефект внимания не обращает. Поэтому передаваемый фильмом образ еще больше отличается от реальности, чем тот, который сформирован зеркалом.

 В Тасмании нашли самое высокое лиственное дерево в мире
Собаки помогают пассажирам с аэрофобией в аэропорту Сиднея
Зеленский побеждает на выборах с трехкратным преимуществом
Пермские чиновники устроили субботник в уже убранном сквере
Военным морякам отказали в доплатах за походы в Сирию
Названы регионы-лидеры по приросту и убыли населения
Елена Зеленская: кто станет первой леди Украины
Где находится вершина, которую прозвали «горой-убийцей» (фото)
Как сложилась судьба дочери Михаила Горбачева
Спорт
За Англию, Испанию и Италию. Роналду переписал историю футбола Криштиану Роналду стал победителем Серии А и вписал свое имя в историю как первый футболист, кому удалось выиграть национальные первенства Италии, Англии и Испании
Hi-Tech
В Индийском океане нашли «сумеречную зону» Она расположенна на глубине от 130 до 300 метров.
Авто
За красивые глаза. Тест хэтчбека Skoda Scala  Чешская марка меняет имидж! И, похоже, это первая Skoda, которую можно купить только за дизайн
Кино
Дочь Алсу вышла в финал «Голос. Дети» с песней Юлии Началовой Вернуться в конкурс 10-летней Микелле Абрамовой помогли телезрители
Недвижимость
В Москве могут возвести 40-этажный дом по реновации
Россиянам посоветовали безотлагательно покупать жилье
Выживет ли Нотр-Дам после пожара?
Почему москвичи отказываются платить за вывоз мусора
Дети
Елену Захарову поздравляют с беременностью Актрису подозревают в интересном положении
Леди
Что мы знаем про жену Зеленского: кто она и чем занимается Разбираемся, что известно о супруге нового президента Украины
Все о ремонте
Почему быт портит интерьер и как это исправить? 
Как самостоятельно обновить интерьер, если он перестал нравиться
5 умных способов сэкономить на оформлении гостиной
Что не так с вашей кроватью или спальней
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь