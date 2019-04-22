Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Высказывание Зеленского о Путине вызвало реакцию на Украине
Роскошный автопарк российских чиновников: какой он (фото)
Новости о катастрофах раскрутили маховик тревоги и стресса
Умерла Ирина Цывина
Три психологических трюка, которые сохранят дом в чистоте
«Не напиваюсь, не хожу в церковь, не посещаю психоаналитиков»Правила жизни Владимира Набокова
Елену Захарову поздравляют с беременностью
В Великобритании выходили ребенка, родившегося с весом в 350 граммов
Групповое изнасилование: Яковлева сделала признание
Харламов продолжает высмеивать Гузееву
Жена Зеленского возмутилась россиянами и стала врагом Украины
Порошенко звонил в США жаловаться, его поздравили
Муж Лолиты поставил ей ультиматум об уходе со сцены
Рита Дакота сделала липосакцию
Быков умер в Санкт-Петербурге - подробности
Яковлева рассказала о групповом изнасиловании
Три психологических трюка, которые сохранят дом в чистоте
Что делать с кухонными гаджетами из СССР
Фоторепортажи
12Украинцы выбрали Зеленского
10Серийное производство: почему Игбо-Ора стал столицей близнецов
12:06 (мск), источник: Интерфакс

Роспотребнадзор рассказал, как выбирать куличи и яйца на Пасху

Москва. 22 апреля. INTERFAX.RU — Роспотребнадзор призывает тщательно выбирать продукты для пасхального стола, особое внимание уделить готовым куличам.

Источник: РИА "Новости"

«При покупке готового кулича обратите внимание на его состав. В качественном продукте используются натуральные ингредиенты: яйца, а не яичный порошок, сливочное масло, а не маргарин, сахар, а не подсластитель. Верхушка кулича должна быть сухой. Если она подмокла, кулич может оказаться испорченным еще до окончания срока годности», — отмечается в сообщении на сайте ведомства.

Читайте также
Какие продукты подешевеют после Пасхи

С осторожностью следует подходить к выбору яиц, добавили в пресс-службе.

«При покупке яиц необходимо обратить внимание на дату их сортировки и внешний вид. На вид яйца должны быть ровными, гладкими, иметь правильную форму и равномерный окрас. На скорлупе не должно быть повреждений, кровяных следов, перьев и птичьего помета. Не следует приобретать яйца, а также другие пищевые продукты, в местах несанкционированной торговли — с рук и автомашин», — рекомендует Роспотребнадзор.

Ведомство также рекомендует использовать разрешенные пищевые красители для яиц.

«Для окрашивания яиц лучше использовать только разрешенные к применению пищевые красители или луковую шелуху. Не следует употреблять в пищу сырые яйца и блюда с яйцами без термической обработки (домашние белковые кремы), особенно это касается детей», — отмечается в сообщении.

Зеленский побеждает на выборах с трехкратным преимуществом
Метеорологи дали долгосрочный прогноз погоды на май
Военным морякам отказали в доплатах за походы в Сирию
Взрывы на Шри-Ланке уcтроили семеро смертников
Елена Зеленская: кто станет первой леди Украины
Как сложилась судьба дочери Михаила Горбачева
На Бали проснулся вулкан Агунг (видео)
Спорт
СМИ: «Зенит» проявляет интерес к полузащитнику «Фенербахче» Полузащитник турецкого футбольного клуба «Фенербахче» Элиф Элмас входит в сферу интересов санкт-петербургского «Зенита»
Hi-Tech
В Индийском океане нашли «сумеречную зону» Она расположенна на глубине от 130 до 300 метров.
Авто
За красивые глаза. Тест хэтчбека Skoda Scala  Чешская марка меняет имидж! И, похоже, это первая Skoda, которую можно купить только за дизайн
Кино
Дочь Алсу вышла в финал «Голос. Дети» с песней Юлии Началовой Вернуться в конкурс 10-летней Микелле Абрамовой помогли телезрители
Недвижимость
Россиянам посоветовали безотлагательно покупать жилье
Сбербанк: люди готовы переплачивать за квартиры с гарантией
Дачная реформа. Что изменится в наступающем сезоне
Выживет ли Нотр-Дам после пожара?
Дети
Елену Захарову поздравляют с беременностью Актрису подозревают в интересном положении
Леди
Что мы знаем про жену Зеленского: кто она и чем занимается Разбираемся, что известно о супруге нового президента Украины
Все о ремонте
Почему быт портит интерьер и как это исправить? 
5 умных способов сэкономить на оформлении гостиной
9 примеров организации кабинета в гостиной или спальне
Маленький дачный дом на берегу озера
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь