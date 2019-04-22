Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Высказывание Зеленского о Путине вызвало реакцию на Украине
Воздушные гиганты: самые большие самолеты мира
Жена Сергея Жукова перестала скрывать беременность
Галкин пришел в шоу Ивлеевой и разыграл Урганта с Киркоровым
Три психологических трюка, которые сохранят дом в чистоте
Российские чиновники останутся без наследства за рубежом Парламентарии могут заставить чиновников отказаться от наследства за рубежом
Силовики окружили имение Порошенко под Киевом
Дачников начали штрафовать за теплицы
Откровения Коломойского: кем на самом деле оказался Зеленский
«Хамство и скотство»: зрители о концерте Пугачевой
«Я не конфетка, чтобы всем нравится». Хабиб атакует UFC
Жена футболиста осудила чиновников
Полный дзен: 10 звезд-буддистов
История любви Надежды Крупской и Владимира Ленина
Быков умер в Санкт-Петербурге - подробности
Яковлева рассказала о групповом изнасиловании
Три психологических трюка, которые сохранят дом в чистоте
Что делать с кухонными гаджетами из СССР
Фоторепортажи
20Фоторепортаж с научного предприятия «Звезда»
9Какие секреты хранит гробница древнеегипетского чиновника Туту
12:39 (мск), источник: Российская газета

109-летняя американка раскрыла секрет долголетия, намекнув на вино

Одна из долгожительниц планеты Анни Уилсон, проживающая в Северной Каролине, 20 апреля отпраздновала 109-й день рождения.

В связи с этим женщина согласилась на интервью со СМИ, в котором заявила, что не делала ничего особенного для того, чтобы дожить до столь преклонного возраста.

— Многие задают мне вопрос, в чем секрет. Но я просто живу, — сказала Анни Уилсон.

Правда, женщина призналась, что на протяжении многих лет соблюдает традицию — каждую пятницу выпивает один бокал вина.

 Как дачники могут избежать двойной оплаты мусора
ПФР сообщил, когда будет сделан перерасчет пенсий
Зеленский побеждает на выборах с трехкратным преимуществом
Пермские чиновники устроили субботник в уже убранном сквере
Военным морякам отказали в доплатах за походы в Сирию
Названы регионы-лидеры по приросту и убыли населения
Елена Зеленская: кто станет первой леди Украины
Где находится вершина, которую прозвали «горой-убийцей» (фото)
Как сложилась судьба дочери Михаила Горбачева
Спорт
За Англию, Испанию и Италию. Роналду переписал историю футбола Криштиану Роналду стал победителем Серии А и вписал свое имя в историю как первый футболист, кому удалось выиграть национальные первенства Италии, Англии и Испании
Hi-Tech
В Индийском океане нашли «сумеречную зону» Она расположенна на глубине от 130 до 300 метров.
Авто
За красивые глаза. Тест хэтчбека Skoda Scala  Чешская марка меняет имидж! И, похоже, это первая Skoda, которую можно купить только за дизайн
Кино
Дочь Алсу вышла в финал «Голос. Дети» с песней Юлии Началовой Вернуться в конкурс 10-летней Микелле Абрамовой помогли телезрители
Недвижимость
В Москве могут возвести 40-этажный дом по реновации
Россиянам посоветовали безотлагательно покупать жилье
Почему москвичи отказываются платить за вывоз мусора
Дачная реформа. Что изменится в наступающем сезоне
Дети
Елену Захарову поздравляют с беременностью Актрису подозревают в интересном положении
Леди
Что мы знаем про жену Зеленского: кто она и чем занимается Разбираемся, что известно о супруге нового президента Украины
Все о ремонте
Почему быт портит интерьер и как это исправить? 
Как самостоятельно обновить интерьер, если он перестал нравиться
7 альтернатив журнальному столику, которые сделают гостиную интереснее
5 умных способов сэкономить на оформлении гостиной
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь