109-летняя американка раскрыла секрет долголетия, намекнув на вино
Одна из долгожительниц планеты Анни Уилсон, проживающая в Северной Каролине, 20 апреля отпраздновала 109-й день рождения.
Одна из долгожительниц планеты Анни Уилсон, проживающая в Северной Каролине, 20 апреля отпраздновала 109-й день рождения.
В связи с этим женщина согласилась на интервью со СМИ, в котором заявила, что не делала ничего особенного для того, чтобы дожить до столь преклонного возраста.
— Многие задают мне вопрос, в чем секрет. Но я просто живу, — сказала Анни Уилсон.
Правда, женщина призналась, что на протяжении многих лет соблюдает традицию — каждую пятницу выпивает один бокал вина.