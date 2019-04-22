Влюбленные, которые родились в одно и то же время в одном роддоме, планируют свадьбу
Их свела судьба.
Их свела судьба.
26-летние Шона Грейси и Том Магуайер, которые собираются пожениться в начале мая, уверенно заявляют знакомым, что их отношения неслучайны.
Влюбленные вместе вот уже восемь лет, но, как оказалось, впервые они встретились намного раньше. Дело в том, что Шона и Том родились в один день (22 декабря 1992 года) с разницей в несколько минут в одном и том же роддоме в городке Уиган, в британском графстве Большой Манчестер.
Все свое детство эти двое жили рядом и даже ходили в одну школу, но до 18 лет они не были знакомы и не обращали друг на друга никакого внимания.
Все изменилось в 2010 году, когда Шона и Том встретились на общей вечеринке. Том сразу же приметил девушку и начал за ней ухаживать. Но целый год Шона держала его во
Том и Шона считают, что их свела судьба и отмечают, что любят наблюдать за реакцией окружающих на рассказы об их первой «встрече» в роддоме.
Екатерина Гура